Murat Ağırel, Pamukkale Belediyesi'ndeki 8 milyon 384 bin liralık kamu zararını yazdı: Biz doğal gaz faturasının hesabını yaparken yine milyonlarımız uçup gitmiş

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında, eski başkan Hüseyin Gürlesin döneminde Pamukkale Belediyesi'nin bankalara ödenmesi gereken paranın iki kez firmalara ödeyerek 8 milyon 384 bin lira kamu zararına yol açtığını yazdı.

“Doğrudan İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin el attığı bir kriz var ortada” diyen Ağırel, Pamukkale Belediyesi’nin üç farklı ihale yaptığını ve ihaleler kapsamında, bankaların faktoring şirketleri ile "alacağın devri sözleşmeleri" imzaladığına dikkati çekti. Ağırel’in aktardığına göre, bu sözleşme gereği söz konusu paranın artık şirketlere değil bankalara ödenmesi gerekirken, belediyenin ödemeyi yine de şirketlere yaptı.

“Aslında ödemeyi yapacak olan personel bu ödemeyi ihaleyi alan firmalara yapamayacağını bildirmiş ancak Pamukkale Belediye Başkan vekili Selim Arkan ‘sorumluluğu ben alıyorum’ diyerek, talimat yazmış ve ödemelerin firmalara yapılmasını sağlamış” diye yazan Ağırel, yeni gelen belediye yönetiminin de daha fazla mahkeme masrafı ile uğraşmak istemediğinden faktoringler ile anlaşarak firmalara ödenmiş olan parayı tekrar faktoringlere ödediğine dikekti çekti.

Ağırel ortaya çıkan kamu zararını, “Dolayısı ile vatandaşın cebinden Yapı Kredi Faktoring ile yapılan borç tasfiye ve ibra sözleşmesi bedeli olarak 7 milyon 869 bin TL, Anadolubank A.Ş. ile yapılan borç tasfiye ve ibra sözleşmesi bedeli olarak da 515 bin TL olmak üzere toplamda 8 milyon 384 bin TL ödeniyor” diyerek aktardı.

Ağırel, raporda belirtilen ve haksız menfaat sağlanan firmaları ise şöyle sıraladı:

“KONTAŞ İnşaat'ın sahibi Necati Karahan. İsmi daha önce Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaptığı tam donanımlı 100 yataklı modern Devlet Hastanesi, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açıldığında gündeme gelmişti.GEKA Taahhüt'ün sahibi ise Erhan Memişoğlu.”

Öte yandan Ağırel yazısında, eski Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in avukatının söz konusu olaya ilişkin açıklamasına da yer verdi. Buna göre avukat açıklamasında, hak edişlerin ödendiği tarihlerde Gürlesin'in izinde olduğunu görevde olmadığını; o sırada göreve vekâlet eden başkan vekili (başkan yardımcısı) Selim Arkan'ın yetki ve inisiyatifiyle yapıldığını vurgulamış.

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