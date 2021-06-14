Murat Ağırel: Muhalefetin nasıl bu konuyu gündemde tutamadığını anlamıyorum

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un duyurduğu AKP döneminde 67 milyon lira zarar edilen ihale üzerinden muhalefeti eleştirdi. Söz konusu ihalenin detaylarını paylaşan Ağırel, “Muhalefetin nasıl bu konuyu gündemde tutamadığını anlamıyorum” dedi.

Selatin Camilerinin ibadete hazır halde bulundurulması hizmet alımı ihalesinde maliyet belirlemek ihaleyi alan firmadan teklif alındığına dikkati çeken Ağırel, “Bu normal değil” diye yazdı. Teklif alınan Lapis ile ihaleye teklif veren Etkin adlı firmanın İSMEK'ten devamlı ihale alan Beyaz Holding bünyesindeki firmalar olduğuna işaret eden Ağırel, şunları kaydetti:

“Teklif nasıl alınmış? Metrekare üzerinden. Üç firma ortalarda 86 milyon TL fiyat vermiş. İdare, personel fiyatını da üzerine koyarak maliyeti 105 milyon TL belirlemiş. İşin maliyeti, metrekare iş kaleminde makine+malzeme+işçilik girdi miktarları net olarak belirtilmediğinden ilgili ihale, kanuna uygun olarak belirlenmemiş.

Sonuç olarak İBB Teftiş Kurulu maliyet hesabı çıkarıyor. Yapılan hesaplamalarda, personel gideri olarak 19 milyon 700 bin TL, makine araç gideri olarak 6 milyon 400 bin TL, temizlik malzemeleri ve ekipmanlar için de 6 milyon 534 bin TL, olmak üzere toplamda 32.6 milyon TL maliyet çıkıyor. Peki, ihaleyi düzenleyen kişiler maliyet ne çıkarmıştı? 105 milyon TL. Peki, ihale ne kadar sonuçlanmıştı? 99 milyon 981 bin TL. Yani 67 milyon 307 bin TL fark. Yani oluşan kamu zararı...

Yani sizin, benim çocuklarımızın parası. Dahası 41 caminin bakım temizlik maliyeti 2018 yılında yani AKP döneminde yaklaşık 100 milyon TL'ye varıyorken bu rakam 2020 yılında 22 milyon TL'ye gerçekleştirildi. Üstelik bu işi özel bir şirket değil İBB'nin kendi ekipleri yaptı. Bu maliyete camilerin yanında 40 çeşme, 53 hazire, 1200 eser bakımı da dahil.

Yaklaşık maliyeti hesaplayan kişiler, hizmet alımı olmasına rağmen söz konusu hizmette kullanılacak araçların kendi malı olması şartını getirmiş. Hatta ihale ile ilgili de iki firma itiraz başvurusunda bulunmuş. Bu itiraz nedenleri de 'araçların teknik özelliklerinin ihaleye katılımı daralttığı ve rekabeti engelleyecek şekilde düzenlendiği, anılan teknik kriterlerin belli bir marka veya modeli işaret ettiği görülmektedir' diye olmuş. Peki, ihaleyi alan firmaların sahipleri kim? Güven Sosyal adlı firma Murat Arslan adlı bir kişiye ait.

İhale süresi bitince hoop ihaleyi alan diğer İdeal Bilim adlı firmanın da sahibi Murat Arslan oluyor! Yazsam çok şey yazılır ama muhalefetin nasıl bu konuyu gündemde tutamadığını anlamıyorum. Diyeceksiniz ki; hangi birini tutsun? Sadece şunu bilin: Zeytinyağının bardak ile, kıymanın gram ile alınmasına sebep işte bu ve bunun gibi ihaleler..."

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