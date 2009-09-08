Muradiye’de kaçak sigara operasyonu

Van’ın Muradiye İlçesi’nde polisin yaptığı yol kontrollerinde bir araçta, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Çaldıran- Erciş yol kontrollerinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. K.Ş. yönetimindeki 65 DN 313 plakalı araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen değişik markalarda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, araç sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.



