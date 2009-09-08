T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muradiye’de kaçak sigara operasyonu

08 Eylül 2009 15:47

Van’ın Muradiye İlçesi’nde polisin yaptığı yol kontrollerinde bir araçta, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çaldıran- Erciş yol kontrollerinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurdu. K.Ş. yönetimindeki 65 DN 313 plakalı araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen değişik markalarda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, araç sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı. 

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24