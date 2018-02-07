Muradiye'de harekata destek için kan bağışına yoğun ilgi

MURADİYE (Van), (DHA)- SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ortaya çıkabilecek kan ihtiyacı için, Van\'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında asker, polis ve güvenlik korucuları kan verdi.

İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı yemek salonunda yapılan kan bağışına emniyet müdürü ve rütbeli askerler olmak üzere, güvenlik güçleri yoğun ilgi gösterdi. Zeytin Dalı Harekatı sırasında çıkabilecek kan ihtiyacı için Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulunduklarını belirten güvenlik güçleri, Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda bulunan Mehmetçiğin yanında bulunamasalar da gönüllerinin ve dualarının onlarla olduğunu, kanları ve canlarıyla yanlarında olduklarını söyledi

Afrin\'deki güvenlik güçlerine destek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten güvenlik korucuları da, seve seve harekata katılabileceklerini belirtti.



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