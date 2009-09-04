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Yaşam

Muradiye ve Gevaş’ta 47 kaçak yakalandı

04 Eylül 2009 19:48

VAN’ın Muradiye ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yurda kaçak yollarla giren 10’u çocuk, 11’i kadın toplam 47 kaçak yakalandı. 1 Türk tutuklandı.

Jandarma ekipleri, İran sınırından yurda kaçak yolla girdikleri öğrenilen ve Muradiye istikametinden İstanbul’a gitmekte olan bir minibüsü, takibe aldı. Jandarmanın ‘Dur’ ihtarına uymayan minibüs kaçmaya çalıştı. İlçe merkezinde akaryakıt istasyonu mevkiinde jandarmanın sıkı güvenlik duvarını aşamayınca sürücü, minibüsü terk ederek kaçtı. Araç etrafında güvenlik çemberi oluşturan jandarma, kaçak sürücüyü de takip etti. Jandarmanın takibi sonucu sürücü ile minibüste bulunan Afganistan uyruklu 6’sı çocuk 4’ü kadın 25 kişiyi yakaladı.
Bu arada, Van’ın Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol ekiplerinin yol kontrolleri sırasında Değirmitaş Köyü yakınlarındaki arazide yaya olarak yürüyen grup durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde burada da 4’ü çocuk, 7’si kadın toplam 22 Afganistan uyruklu yakalandı.

İlçe jandarma komutanlıklarına getirilen sürücü ve kaçaklarla ilgili yasal işlemler başlatıldı. Muradiye ve Gevaş Devlet Hastanesinde kaçakların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra adliyeye sevkedildi. İran sınırından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan Afganistan uyruklu kaçakların sınırdışı işlemleri sonuçlanana kadar jandarma tarafından ihtiyaçları karşılanırken, daha önceden de sabıkası olduğu belirlenen sürücü Mehmet Şakir Alagöz ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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