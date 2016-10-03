Munzur Üniversitesi'nin üç bölümü güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Tunceli'de bulunan Munzur Üniversitesi, Ovacık İlçesi'nde bulunan İngilizce tercümanlık, Çocuk Gelişimi ve Maliye Bölümleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapattı. Bu bölümlerde okuyan 186 öğrencinin, bundan sonraki eğitimlerini Munzur Üniversitesi'nin Tunceli kent merkezindeki kampüste devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ovacık programı içinde yer alan ve 2 yıllık olan İngilizce Tercümanlık, Çocuk Gelişimi ve Maliye Bölümleri, Ovacık İlçesi'ndeki güvenlik sorunu nedeniyle 6 aylığına geçici olarak kapatıldı. Rektör Prof.Dr. Ubeyde İpek, bölgedeki güvenlik sorunu nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyledi. Ovacık İlçesi'ne ulaşımın sağlandığı Tunceli-Ovacık karayolunun geçtiği bölgede 6 ay boyunca geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Prof.Dr. İpek, şöyle dedi:



"Ovacık ilçemizde bulunan ve üniversitemize bağlı eğitim veren Maliye, İngilizce tercümanlık ile Çocuk Gelişimi bölümleri güvenlik gerekçesiyle kapatılmak zorunda kaldı. İlçeye giden karayolu çok sıkıntılı. Bir çok defa yol kesme eylemi nedeniyle öğretim görevlilerimiz ilçeye gidemedi. Munzur Vadisi içinden geçen karayolu, güvenlik açısından çok riskli. Hem öğrencilerimizin, hem öğretim görevlilerimizin gidip, gelmelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Biz hiçbir öğretim görevlimizin ve öğrencimizin can güvenliğini tehlikeye atamayız. Birçok öğrencimiz de dilekçe ile rektörlüğe başvurarak, bu bölümlerin il merkezine alınmasını ve daha kaliteli bir eğitim verilmesini talep etti. Öğretim görevlilerimizin de talebi doğrultusunda 6 aylığına bu bölümleri il merkezine aldık. Ayrıca il merkezine alınan 3 bölüm için eğitim alan 186 öğrencimizin il merkezinde barınma sorununu da gerekli görüşmeleri yaparak çözüme kavuşturduk."



'Şartlar düzelirse yeni bir karar alabiliriz'





Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İpek, ilçeye giden karayolunun 6 ay boyunca güvenlik bölgesi ilan edildiğini, yine ilçenin birçok bölgesinde de 6 aylık güvenlik bölgesi ilanları olduğunu ifade ederek, "6 ay sonra güvenlik bölgesi uygulaması sona erecektir ve şartlar düzelirse üniversite yönetimi tekrar toplanıp yeni bir karar alabiliriz. Şu an güvenlik sorunu nedeniyle Ovacık ilçemizdeki 3 bölümü il merkezine almak zorunda kaldık. Oradaki yerleşkemiz hiçbir şekilde kapatılmayacak ve görev yapan memur ve diğer hizmetliler orada görev yapmaya devam edecekler."