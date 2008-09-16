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Spor

Muntari'ye üç maç ceza

16 Eylül 2008 03:00


İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen orta saha oyuncusu Sulley Muntari'nin üç maç oynamama cezası aldığı açıklandı.

İtalya Serie A takımlarından Inter'in orta saha oyuncusu Sulley Muntari'ye 3 maç oynamama cezası verildi. Hafta sonu Calcio Catania ile yapılan ve Inter'in 2-1 üstünlüğüyle biten maçta, rakip takımın oyuncusu Giacomo Tedesco'nun yüzüne vurarak, dudağından hafif yaralayan Muntari, 3 maç oynamama cezası aldı.

Muntari, bu hareketinden dolayı kırmızı kart görmüştü. Ganalı oyuncu, Inter'e Portsmouth'dan transfer olmuştu.

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