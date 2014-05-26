M.United'ın marka değeri düştü

Sahada son yılların en başarısız sonuçlarını alması, İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Manchester United'ın marka değerinin de düşmesine yol açtı.

Danışmanlık şirketi Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre kulübün marka değeri geçen yıl 98 milyon dolar azalarak 739 milyon dolara düştü.

Manchester United, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Ligi'nde yedinci sırada yer almış ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamamıştı.

United buna karşın yine de dünyanın marka değer en yüksek kulüpleri klasmanında, Bayern Münih ve cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'ni 10. kez kazanan Real Madrid'in ardından üçüncü sırada yer aldı.

Diğer İngiliz kulüplerinden Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Liverpool ise aynı listede Barcelona'nın ardından sırasıyla beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sırada bulunuyor.

Brand Finance yetkilileri, Manchester United yetkililerinin "akıllıca" uyguladıkları ticari politikaların, kulübün marka değerinin daha da düşmesini önlediği görüşünde.

Bu yılın ilk üç ayında United'ın kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 18,5 milyon dolar artmış, gelirleri de bu dönem için rekor bir rakam olan 193 milyon dolara yükselmişti.

Brand Finance ise, kulüplerin marka değerini hesaplarken; gelirlerden, takım kadrosunun değerine ve kulübün mirasına birçok faktörü göz önünde bulunduruyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kulübün sahada aldığı başarısız sonuçlar hissesine de yansıdı ve New York Borsası'nda işlem gören Manchester United hisseleri Nisan ayından bu yana yüzde 13 değer kaybetti.

Yeni menajer Van Gaal

Manchester United, David Moyes'un ardından menajerliğe Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal'ı getirmişti.

Kulüp, Van Gaal ile birlikte yeniden eski başarılı günlerine geri dönmeyi umuyor.

Louis van Gaal geçen hafta Hollanda'nın RTL Televizyonyonu'na yaptığı açıklamada, ilk hedefinin United'ı mümkün olan en kısa sürede birinci sıraya taşımak olduğunu söylemişti.