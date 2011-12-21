-Münir Özkul'un sağlık durumu İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Medical Park Bahçelievler Yoğun Bakımlar Koordinatörü Uzman Dr. Kadir Doğruer, Hababam Sınıfı'nın ''Mahmut Hoca''sı Münir Özkul'un solunum cihazına bağlı olduğunu belirterek, ''Genel durumu ve yaşam seviyeleri de stabil seyretmektedir'' dedi. Hababam Sınıfı'nın ''Mahmut Hoca''sı Münir Özkul'un sağlık durumuna ilişkin Medical Park Bahçelievler Hastanesinde yapılan basın toplantısında konuşan Doğruer, Özkul'un uzun süredir akciğer rahatsızlığı çektiğini ifade ederek, kendisinin bakım ve tedavisinin çoğunlukla evde sürdürüldüğünü, ancak destek tedavisi almak için hastaneye gelerek serviste ya da yoğun bakım ünitesinde kaldığını ifade etti. Doğruer, Özkul'u 3 gün önce solunum sıkıntısı artması üzerine yoğun bakım ünitesine aldıklarını dile getirerek, ''Kendisi şu anda solunum cihazına bağlı. Genel durumu ve yaşam seviyeleri de stabil seyretmektedir. Umarız kısa zamanda daha öncede olduğu gibi yoğun bakım ünitesinden çıkışını sağlamaya çalışacağız'' dedi. Özkul'un taburcu edilmesi ile ilgili bir tarihin henüz belli olmadığını söyleyen Doğruer, ''Her şey planladığımız gibi gittiği takdirde bir hafta 10 gün içinde kendisini taburcu etmemiz muhtemeldir diye düşünüyoruz'' diye konuştu. Münir Özkul'un eşi Umman Özkul da, ''Münir de koah var, akciğer rahatsızlığı ve solunum sıkıntısı var. Zaman zaman destek almak zorunda. Çünkü evde verdiğimiz oksijen bir süre sonra yetmeyebiliyor. Zaman zaman biz hastaneye gelerek doktorundan bakım almak zorundayız. Aksi takdirde Münir bir takım şeyleri tolere etmeyebilir. Yani bu rutin bir kontrol'' şeklinde konuştu. Umman Özkul, yaşantılarının hastane ve ev arasında olduğunu belirterek, her şeye rağmen Münir Özkul'un çok güçlü olduğunu ve yaşamı çok sevdiğini, tüm sevenlerinden dua bekledikleri anlattı.