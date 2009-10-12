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Yaşam

Münir Özkul hastaneye kaldırıldı

12 Ekim 2009 00:16

Sanatçı Münir Özkul'un, rutin kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

VKV Amerikan Hastanesinden alınan bilgiye göre, demans (kişinin entelektüel ve sosyal yeteneklerinin, günlük fonksiyonlarını etkileyecek şekilde kaybı) hastalığı bulunan Özkul, normal serviste yatıyor ve rutin kontrolleri yapılıyor.

Demans hastalığı nedeniyle 2003 yılından bu yana evinden dışarıya çıkmayan ve kimseyle görüşmek istemeyen Özkul, hastalığı yüzünden geçmişe dair birçok şeyi hatırlamıyor ve ölen arkadaşlarının yaşadıklarını sanıyor.

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