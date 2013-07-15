Müslüman Kardeşler: Mısır halkı eylemlerine devam edecek

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından, Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlenen "Darbelere Hayır, Mısır Halkına Destek" Mitingi'nde konuşan Mısır İhvan-ı Müslim Genel Sekreteri İbrahim Münir, mitinge gelen herkesi, İhvan ve Mısır halkı adına selamladı.

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı batılıların da desteğiyle işbirlikçiler tarafından darbe yapıldığını belirten Münir, "Bu hainliği yapanlar, dışarıdan talimat alarak böyle bir cürette bulunmuşlardır" ifadesini kullandı.

Münir, Mısır halkının Kazlıçeşme'de verilen destekten mutluluk duyduğunu ve desteğin mücadelelerine güç kattığını dile getirdi.

İbrahim Münir, batı dünyasının Mısır'da demokrasi karşısında yenildiğini, demokrasiye tahammülsüz olduklarını gösterdiklerini anlatarak, askeri yönetimin, darbe sonrasında çok sayıda kişiyi tutukladığını ve halka ateş açtığını ifade etti.

Mısır halkının yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle caddelere ve meydanlara döküldüğünü aktaran Münir, "Mısır halkı, barışçıl eylemlerle asla yılmadan, eğilmeden, bükülmeden direnişine devam edecek" dedi.

Münir, şöyle devam etti:

"Adeviyye Meydanı'nı dolduranlar, sizlerin vereceği destekle direnişlerini sürdürecekler. İnanıyoruz ki bu direnişin sonucunda galip gelecek olan halktır, galip gelecek olan barış ve Mısır'ın yeniden özgürlüğüdür."

Şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını vurgulayan Münir, şehit kanlarının hakkını savunacaklarını bildirdi.

Sıkıntıların gelip geçici olduğunu ifade eden Münir, "Aslolan bizim dik durmamız ve direnişe devam etmemizdir. Ey dünya duyun ve bilin ki Mısır'ın seçilmiş, meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'dir" şeklinde konuştu.

Münir, konuşmasının sonunda Mısır halkına desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.

Awang: Büyük bir İslami uyanış görüyoruz

Malezya Kelantan Eyaleti Başbakanı ve İslam Partisi Genel Başkanı Abdulhadi Awang da Malezya'dan, Mısır, Arakan, Filistin, Suriye ve dünyanın diğer yerlerindeki Müslümanlarla dayanışma için İstanbul'a geldiğini ifade etti.

Müslümanların tek bir vücudun azaları gibi olduğuna dikkati çeken Awang, bir Müslüman'ın acısının diğeri tarafından hissedildiğini kaydetti.

Awang, ramazan ayının idrak edildiğini anımsatarak, taviz vermeden hak yolda mücadele etmek gerektiğini vurguladı.

Tarihte pek çok başarının ve zaferin ramazanda yaşandığını belirterek, bu ramazanda da büyük zafer elde edilmesi temennisinde bulunan Awang, "Maalesef yeryüzünün pek çok köşesinde Müslümanlara yeni bir hayat nizamı, yeni bir sistem dikte edilmeye çalışılıyor" dedi.

İslam'ın hayatın içinde yer almasını istemeyenler olduğunu ifade eden Awang, Müslümanların yabancı bir sistem dayatmasıyla karşı karşıya bırakıldığını dile getirdi.

Awang, "Tüm bu tehlike ve sıkıntılara rağmen Allah'a şükürler olsun ki, yeryüzünün hemen her noktasında büyük bir İslami uyanış görüyoruz. Tüm Müslüman halklar, kendilerine dikte edilmeye çalışılan yeni yaşam biçimine karşı başkaldırmaya başladılar" diye konuştu.

Siyonist ve emperyalist güçler tarafından İslam dünyasında oyunlar oynandığını anlatan Awang, şunları söyledi:

"Şuurlu Müslümanlar olarak, asla ve asla onların oyununa gelmeyeceğiz. Dayatmalara karşı barışçıl yollarla direnişimizi, varlığımızı, birliğimizi sürdüreceğiz."

Awang, Mısır direnişinin zaferle sonuçlanması temennisinde bulundu.