Münih'te tren istasyonunda silahlı çatışma; biri polis 5 kişi yaralandı!

Almanya'nın Münih kentindeki Unterföhring metro istasyonunda silahlı saldırı olduğu, bunun üzerine tren istasyonunun polis tarafından boşaltıldığı aktarıldı. Alman polisinden yapılan açıklamada biri polis memuru olmak üzere 5 kişinin yaralandığı olayın kontrol altına alındığını duyuruldu. İsveç'te ise yayaların bulunduğu bir meydana giren bir kamyonet araçlara çarparak durdu. Sürücünün koşarak uzaklaştığı belirtiliyor.

Alman basınına konuşan bir polis sözcüsü, olayda bir kadın polisin yaralandığını aktardı. Polis, olayın "muhtemelen" bir terör saldırısı olmadığını belirtirken, olayın kontrol altına alındığı belirtildi. Saldırganın gözaltına alındığı ifade edildi.

İsveç alarma geçti, sürücü kaçtı

Öte yandan, İsveç’in başkenti Stockholm’de Södermalm bölgesinde bir kamyonet genelde yayaların kullandığı alana girdi. Araçlara çarptıktan sonra bir direğe çarparak duran kamyonetin sürücüsü kaçtı. Görgü tanıkları, kaçan sürücüyü bir kişinin yakalamaya çalıştığı ancak başaramadığını belirtti.

Olay yerinde çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi, sivil ve resmi polis ekibi ile helikopter sevk edildi. Kamyonetin çarptığı bir ticari taksi sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre şehrin diğer bölgelerinde de polisin yoğun olarak devriye gezdiği ve sürücünün olası kaçış yollarını engellemeye yönelik tedbirler aldığı belirtildi.