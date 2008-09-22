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Dünya

Münih'te Oktoberfest sarhoşluğu

Almanya'nın Münih kentinde bu yıl 175'incisi düzenlenen Oktoberfest (Ekim Şenliği) başladı.

22 Eylül 2008 03:00

Yaklaşık 6 milyon kişinin katılması beklenen ve dünyanın en kalabalık, en eğlenceli festivallerinden biri olan Oktoberfest'in açılışı dün Almanya'nın Münih kentinde yapıldı

Dünyanın en kalabalık ve eğlenceli festivallerinden olan Oktoberfest'in (Ekim Şenliği) açılışını Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Ude yaptı. Bu yıl 175incisi düzenlenen  festival her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Ekim Tarım Günü'nden önce başladı ve 5 Ekim'e kadar sürecek. 

'Tarım Günü', bira yapımında kullanılan son arpaların tarlarlardan alındığı ve çiftcilik mevsiminin bitişinin kutlandığı gün olarak biliniyor.

Bira fiyatları normalin iki katı

Yaklaşık 6 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen Oktoberfest'te bu yıl 1 litrelik biralar  7,80 Euro ila  8,40 Euro arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Almanya'nın 'orta halli' barlarında 1 litre bira en fazla 4 Euro'dan satılıyor.

Sarıgül de festivalde

Öte yandan Ude'nin davetlisi olarak festivale katılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de açılış töreninin yapıldığı bira çadırında yer aldı. (Tempo24)

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