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Deutsche Welle

Münih'te hayatını kaybedenler anıldı

Münih'te öldürülen dokuz kişiyi anma törenine yüzlerce kişi katıldı. Türklerin cenazesi memleketlerinde toprağa verilecek.

26 Temmuz 2016 19:02


Münih'te öldürülen dokuz kişi için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bavyera teşkilatı tarafından düzenlenen anma törenine yüzlerce kişi katıldı. Cuma günkü katliamın ardından intihar eden 18 yaşındaki İran asıllı saldırganın kurşunlarıyla hayatını kaybedenlerin yedisi Müslüman'dı.

DİTİB eyalet teşkilatı başkan yardımcısı Aykan İnan, ‘Münih'te dinler arası dayanışma olduğu için törenin menfur saldırıya kurban giden 9 kişinin anısına düzenlendiğini' söyledi.

Öldürülenlerden 15 yaşındaki gençle 45 yaşındaki kadının aile yakınları da anma töreninde hazır bulundu. Aykan İnan cenazelerin Çarşamba günü Türkiye'ye nakledileceğini ve nakil masraflarını cemaate bağlı cenaze fonu tarafından karşılayabileceklerini söyledi. Ancak nakil ve defin masraflarını Münih Belediyesi'nin üstlenmesi bekleniyor.

Cenaze giderlerinin karşılanması, Belediye Meclisi'nde grubu bulunan bütün partilerin oylarıyla kabul edildi. Ortak kararda yakınlarını memleketlerinde toprağa vermek isteyen ailelerin mahrum edilmeyeceği vurgulandı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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