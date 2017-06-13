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Dünya
Deutsche Welle

Münih'te bir tren istasyonunda silah sesleri

Almanya’nın Münih kentindeki bir tren istasyonunda silah sesleri duyuldu. Münih Polisi failin yakalandığını duyurdu. Olayda bir kadın polisin ağır yaralandığı bildirildi.

13 Haziran 2017 14:14

Almanya'nın Münih kentindeki Unterföhring tren istasyonunda salı sabahı silah sesleri duyuldu. Münih Polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ateşli silah kullanıldığını doğruladı ve açılan ateş sonucu birçok kişinin yaralı olduğunu bildirdi. Olayda bir kadın polisin ağır yaralandığı belirtildi. Münih Polisi failin gözaltına alındığını ve ikinci bir faile ilişkin herhangi bir işaretin bulunmadığını duyurdu. Polis failin de yaralı olduğunu bildirdi.

Münih Polisi olayın nedeni ya da silahı ateşleyen kişiye ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak polis sözcüsü, olayın bir terör saldırısı olmadığından yola çıkıldığını kaydetti.

Tren istasyonun güvenlik çemberine aldığını duyuran Münih Polisi sözcüsü, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "durumun kontrol altında olduğunu" ve civardaki halk için tehdit oluşturacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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