Münih'ten Boğaziçi eylemine destek: Aşağı bakmıyoruz

Almanya’nın Münih şehrinde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve siyasi partiler yaptıkları açıklamayla Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden öğrencilerin eylemine destek verdi.

Eylemde konuşan CHP Bavyera Münih Birliği Başkanı Gülbey Kılıç, “Boğaziçi Üniversitesi’nde liyakat esası gözetilmeksizin ‘Kayyum Zihniyetinin Sonucu’ olarak yapılan atama kabul edilemez!” dedi.

"Memleketimizden binlerce KM uzakta olsak da kalbimiz Boğaziçi'yle"

Kılıç şunları söyledi:

“Kendisinden olmayan herkesi terörist ilan eden iktidar, kayyum rejimini üniversite üzerinde terör estirerek kurmak istemektedir. İktidarın bu saldırganlığına karşı bütün bireylerin eşit ve demokratik bir biçimde katıldığı yükseköğrenim alanını sonuna kadar savunacağız. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı mücadelesine müdahale edilmesini ve öğrencilere karşı hukuksuzca yapılan şiddeti ve antidemokratik uygulamaları bir kez daha reddediyoruz. Memleketimizden binlerce km uzakta olsak da kalbimiz ve desteğimiz Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademik kadrosuyla beraberdir. Boğaziçi öğrencilerine ve onlara destek olan Türkiye’nin diğer bölgelerindeki öğrencilere karşı yapılan antidemokratik uygulamalara, öğrencilerimizin gözaltına alınmasına ve öğrencilerimizi hedef alan her türden ayrımcı, dışlayıcı, ötekileştirici yaklaşıma son verilmelidir. Üniversite’nin değil, Saray’ın iradesiyle o koltukta oturan Kayyum Melih Bulu derhal istifa etmelidir! Demokrasiden yana olan siyasiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, akademisyenler ve gazeteci yazarlar herkes Boğaziçi öğrencilerinin bu haklı davasına sahip çıkmalıdır. Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerimizi yalnız bırakmamak lazım."