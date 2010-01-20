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Dünya

Münih havaalanında terör alarmı

20 Ocak 2010 22:10

Almanya'nın Münih kenti havaalanında kimliği belirsiz bir kişinin dizüstü bilgisayarında patlayıcı madde parçaları bulundu.

Havaalanı polisi, kontroller sırasında bir dizüstü bilgisayarda patlayıcı madde parçalarına rastlandığını, bilgisayara el konulurken, kimliği belirsiz bilgisayar sahibinin olay yerinden kaçtığını bildirdi.

Havaalanının 2 numaralı terminali 4. katının olay üzerine tümüyle kapatıldığı, kaçak kişinin aranmakta olduğu kaydedildi.

Bu olayın uçak seferlerini de etkilediği, bazı seferlerin yapılamadığı ya da geciktiği belirtildi.

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