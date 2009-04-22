Münih Belediye Meclisi cami yapımına onay verdi

Almanya'nın Münih kenti Belediye Meclisi, Bavyera eyaletinde iktidarda bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) üyelerinin karşı çıkmasına rağmen, Münih Türk İslam Toplumu Merkezi'nin (DİTİM) Sendling semtinde cami inşa etmesine onay verdi.



Münih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, cami inşaatına CSU karşı çıkarken, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti üyelerinin inşaat planına onay verdikleri belirtildi.



Yıllardır tartışma konusu yapılan cami inşaatına 2007 yılında başlanması düşünülmüş, Münih Belediyesinin onayına karşın Oberbayern yerel yönetimi inşaat planına karşı çıkmıştı.



Bu karara itiraz eden DİTİM'i Münih İdare Mahkemesi haklı bulmuş ve yerel yönetimin kararını iptal etmişti.



