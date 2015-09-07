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Dünya
Deutsche Welle

Münih 10 bin yeni sığınmacı bekliyor

Almanya’ya haftasonu gelen sığınmacıların sayısı 20 bini buldu. Münih’e bugün de 10 bin sığınmacının daha ulaşması bekleniyor.

07 Eylül 2015 19:16


Avusturya'dan üç özel trenle yola çıkan 2 bin 100 sığınmacının bugün öğlen saatlerinde Münih'e varması beklenmekteydi.. Yukarı Bavyera Hükümeti Başkanı Christoph Hillenbrand bazı trenlerin Münih üzerinden doğrudan başka eyaletlere aktarılmasını ümit ettiğini söyledi. Münih ana tren istasyonunun kapasitesinin dolduğunu belirten Christoph Hillenbrand son günlerde kente gelen sığınmacıların üçte ikisinin Bavyera'da konakladığını belirtti.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece yüzlerce sığınmacı, kendileri için önceden belirlenen barınma yerlerine ulaştı. Berlin'deki eski bir kışladan düzenlenen geçici konaklama yerine iki otobüsle 100'den fazla insan geldi. Gün içinde de otobüslerle 600 kişinin daha buraya ulaştırılması bekleniyor. Kusel kentine de 5 otobüsle 225 sığınmacının ulaştığı kaydediliyor. Lebach'a da pazar gününde 55 sığınmacı ulaştı.

Avrupa Birliği içerisinde sığınmacıların nasıl dağıtılacağı konusunda tartışmalar sürüyor. AB Komisyonu'na göre Almanya'nın 31 bin, Fransa'nın da 24 bin sığınmacı daha kabul etmesi gerekiyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 120 bin sığınmacının nasıl pay edilmesi konusunda üye devletlere çarşamba günü bir plan sunacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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