Münevver'in duruşmasında olaylar çıktı

T24 - Münevver Karabulut cinayeti davasında, Cem Garipoğlu'nun avukatı Aytekin Kaya, “Kafamızı masanın altına sokup savunma yapacak halimiz yok. Sürekli susturulup sindirilmeye çalışılmamız kimyamızı bozuyor” deyince duruşma salonu karıştı. Münevver Karabulut'un annesi Nagehan Karabulut elini masaya vurarak, “Ne bozuluyor ulan. Kimyası bozuluyormuş. Bizim kimyamız bozuldu” diye bağırdı.





Münevver Karabulut'un kardeşi Enver Karabulut ise ağlama krizine girerek duruşma salonunu terk etti. Bu sırada duruşmaya izleyici olarak katılan Münevver'in arkadaşlarından bazıları da “Katilsiniz” diye bağırdı. Mahkeme Başkanı Mevlüt Bayraktaroğlu'nun talimatıyla izleyicilerden bazıları salondan çıkartıldı.



Münevver Karabulut cinayetinin davası dün Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi yaklaşık 100 kişi Bakırköy Adliyesi önünde eylem yaptı ve siyah çelenk bıraktı. Aralarında Münevver'in annesi Nagehan Karabulut'un da bulunduğu grup adliye önünde kırmızı karanfiller dağıttı. Üzerinde Münevver'in fotoğrafının bulunan ve “Davamız sürecek unutmayacağız” yazılı beyaz tişört giyen Nagehan Karabulut, duruşma salonuna da elinde kırmızı bir karanfille girdi.







Görüntüler kayıp



Mahkeme Başkanı Mevlüt Bayraktaroğlu, duruşmanın başında dosyaya gelen belgeleri okudu. Mevlüt Bayraktaroğlu, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı tespite göre Garipoğlu Ailesi'nin eski sahibi olduğu Rakı Fabrikası'nın giriş ve çıkışındaki güvenlik kameralarının çalışmadığını, imalathanedeki kameraların kayıtlarının ise sadece 15 gün saklandığını söyledi. Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir ise bu tespite inanmadıklarını, güvenliğin yüksek seviyede olduğu bir fabrikadaki kayıtların mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.



Mahkeme Başkanı Mevlüt Bayraktaroğlu, Adli Tıp Kurumu'ndan raporlarının gelmediğini belirterek Cem Garipoğlu'na, “Sen Adli Tıp'pa gittin mi?” diye sordu. Cem Garipoğlu da Adli Tıp'pa 29 Mart'ta giderek 20 gün gözlem altında tutulduğunu söyledi.







Cem Rusya'ya gideceğini anlattı



Duruşmada, cinayetten sonra Cem Garipoğlu’nu Bahçeşehir’den Etiler’e götüren korsan taksinin şoförü Mehmet Ceyhan Benice de tanık olarak dinlendi. Şoför, “Cem’in omzunda gitar kılıfı vardı. Onu arka koltuğa koydu. Sürüklediği bavulu bagaja koymakta zorlanınca ucundan ben de tutup kaldırdım. Çok ağırdı. Bunu ima ettim ama cevap vermedi. Yolda şakalaştık. Ertesi gün sabah uçağıyla Rusya’ya gideceğini, babaannesine veda etmek için Etiler’e gittiğini anlattı. Etilere geldiğimizde babaannem burada oturuyor dedi ancak gösterdiği apartmandan 5 metre sonra indi. Neden kapının önünde inmedin deyince para verdiğimi görmesinler dedi. Sonra eve girmeden ara sokağa doğru yürüdü. Neden girmedi diye düşündüm ama sormadım dedi. Sitenin güvenlik görevlisi Vefa Çelik ifadesinde "Ben nöbeti yeni devralmıştım. Sanık cem Garipoğlu siteye arabayla geldi. Arabadan indi kolunda gitar kılıfı vardı. Elindeki bavulu sürükleyerek sokağa girdi. Sonra gitar kılıfı ve elinde bavul olmadan siteden çıktı. Arkasından çöp toplayan adam geldi. Arkasından polisler geldi." dedi

"Testereleri görmek istiyorum"



Cem Garipoğlu’nun testereyi satın aldığı Çağdaş Yapı Market’in satış elemanı olan ve sanık Cem Garipoğluna testereyi satan İzzettin Babat "13.30-14.00 saatleri arasında gelerek benden bir testere istedi. Ben de ne için kullanacağını ne amaçla istediğini sordum. Herhangi bir şey söylemeden testereleri görmek istediğini söyledi. Bende 2 tane testere gösterdim. Biri demir kesme diğeri ise 'pala' denilen ağaç kesme testeresiydi. Palayı almak istediğini söyledi. Önce gazeteye sardım sonra beyaz poşete koydum. Oda kasada ödemesini yaptı. O gün bir tane testere sattık. Patronum fiş kesti" dedi. Ahmet Batur’un eşi Kamuran Batur sanık eşi olduğu için davada tanıklık yapmaktan çekilme hakkını kullandı.

Kameralar tekrar incelenecek



Duruşmanın talepler bölümünde söz alan Rezan Epözdemir, cinayetten hemen sonra villada inceleme yapan polisler hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldığını belirterek, “Villanın kırık olduğu söylenen giriş kameralarındaki görüntüleri Münevver'in dayısı kendi çabalarıyla buldu. Arka taraftaki kameraların da incelenmesini istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, villanın arka tarafını gören kameraların yeniden incelenmesine, Cem Garipoğlu'nun testereyi satın aldığı nalburun tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.