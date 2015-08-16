Münevver Karabulut cinayetindeki sperm skandalında Danıştay 25 bin lirayı az buldu

İstanbul Bahçeşehir’de 3 Mart 2009’da sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’a (17) Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı. Otopside, Karabulut’un çamaşırında sperm lekeleri tespit edildi. Yapılan incelemede spermin otopsi sırasında yan masada bulunan erkek cesedinden bulaştığı ortaya çıktı. Skandal üzerine Karabulut ailesi, Adalet Bakanlığı’na, özensizlik ve ihmal gerekçesiyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Acı hafifletilmeli

4’üncü İdare Mahkemesi, 2010’da verdiği kararda, idarenin kusurlu olduğunu savunarak Bakanlığın elem ve ıstırabı azaltmak için 25 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Danıştay 10’uncu Dairesi ise tazminat miktarının, elem ve ıstırabı kısmen de olsa giderecek düzeyde olmadığını belirterek, mahkemenin kararını bozdu.

Emsal karar

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, emsal bir karar aldırdıklarını belirterek “Karar Danıştay’ın ‘Manevi tazminat zenginleşme olamaz’ ilkesini terk etmesi açısından da önemli” dedi.BAHÇEŞEHİR’de 3 Mart 2009’da sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut’a (17) Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapıldı. Otopside, Karabulut’un çamaşırında sperm lekeleri tespit edildi. Yapılan incelemede spermin otopsi sırasında yan masada bulunan erkek cesedinden bulaştığı ortaya çıktı. Skandal üzerine Karabulut ailesi, Adalet Bakanlığı’na, özensizlik ve ihmal gerekçesiyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Acı hafifletilmeli

4’üncü İdare Mahkemesi, 2010’da verdiği kararda, idarenin kusurlu olduğunu savunarak Bakanlığın elem ve ıstırabı azaltmak için 25 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Danıştay 10’uncu Dairesi ise tazminat miktarının, elem ve ıstırabı kısmen de olsa giderecek düzeyde olmadığını belirterek, mahkemenin kararını bozdu.

Emsal karar

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, emsal bir karar aldırdıklarını belirterek “Karar Danıştay’ın ‘Manevi tazminat zenginleşme olamaz’ ilkesini terk etmesi açısından da önemli” dedi.