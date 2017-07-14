Münevver Karabulut cinayetindeki 700 bin Euro zaman aşımına uğrayacak

Sevgilisi tarafından katledilen Münevver Karabulut cinayetinin ardından kaybolan 700 bin euro hakkındaki dava, bilirkişi raporunun 8 yıldır hazırlanmaması ve ulaşılmayan hard disk yüzünden zaman aşımına sürükleniyor. Dava, bu tarihten 4 ay sonra zaman aşımına uğrayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün davanın 23'üncü duruşması hard disk bulunmadığı ve bilirkişi raporu hazırlanmadığı için Aralık 2017'ye ertelendi. Dava bu tarihten 4 ay sonra ise zaman aşımına uğrayacak.

Davada zinayetin cezaevinde intihar eden faili Cem Garipoğlu'nun evinde olay günü bulunan parayı tutanağa geçirmediği ve güvenlik kamarası görüntülerini incelemediği iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis ile görüntüleri silidği önü silinen 3 site görevlisi yargılanıyor.

Villada güvenlik görevlisi ve bahçıvan olarak çalışan Yusuf Palta, öncek iduruşmada verdiği ifadeded, "Polsiler güvenlik kamaralarını incelediler. hard diski de incelemek üzere aldılar. 3 gün sonra hard diski teslim etmek için geldiklerinde yetkili kimse olamyınca bana teslim ettiler. Ben de hard diski site yönetimine teslim ettim. O dönem yönetici Kemal Avcı'ydı. Daha sonra 2010 yılında ben işten ayrıldım. 2 yıl sonra da sitenin güvenlik kamera sistemini yenilemişler. Yeni site yöneticisi Yıldız Uçan, eski yöneticinin hard diski kendilerine teslim etmediğini söyledi" dedi.

İddianamenin 26 Nisan 2010'da yazıldığını ve 26 Nisan 2018'de davanın zaman aşımı süresinin dolacağını kaydeden karabaulut ailesini avukatı Rezan Epözdemir, "Eski site yöneticisine ulaşılamadığı için en önemli delil kayboldu. Görevi kötüye kullanma, suç delilini gizleme ve yok etme, değiştirme suçlarını içeren bu skandal mahiyetteki dosya ne yazık kı zaman aşımına uğrayacak. Bu bir skandaldır" ifadelerini kulandı.