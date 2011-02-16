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Yaşam

Münevver davasında 'spermleri karıştıran' doktorlara beraat

2 Adli Tıp doktoru beraat etti. Otopsi teknisyenine verilen 5 aylık hapis cezası da ertelendi.

16 Şubat 2011 02:00

T24 - Münevver Karabulut’un otopsisi sırasında ‘yanlış sperm skandalı’nda 2 Adli Tıp doktoru beraat etti. Otopsi teknisyenine verilen 5 aylık hapis cezası da ertelendi. 

Cem Garipoğlu’nun başını testereyle keserek öldürdüğü sevgilisi Münevver Karabulut’un (17) “skandal” otopsi raporu, mahkemelik olmuştu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Sperm davasında doktorlara beraat
Üç Adli Tıp çalışanı mahkeme kararını cep telefonuyla yakınlarına bildirdi. 


Karabulut’un iç çamaşırına başka bir cesetten sperm bulaştırıp, rapora ‘sperm bulundu’ diye yazdıkları belirlenen Adli Tıp Kurumu’nda görevli doktorlar Nurettin Nezih Anolay ve Yavuz Kabakuş ile otopsi teknikeri Ahmet Şahin’e görevi kötüye kullanma iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.


Delil yetersizliğinden...

Bakırköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ilk duruşmada sanık doktorlar, “Aynı gün birçok otopside çalışan ve külotu çıkartırken elindeki eldivenden külota yansıdığı belli olan şahıstan geçtiğini düşünüyoruz” dedi.  Mahkeme, Anolay ve Kabakuş’u delil yetersizliğinden beraat ettirirken, Şahin’i ‘görevi ihmal’ suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Sabıkasız olduğunu göz önünde bulunduran mahkeme, Şahin’in cezasını erteledi.


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