Münevver cinayetinde yeni şüpheli öğretmeni

T24 - Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir gazetecinin yazdığı kitaba göre, cinayetin içinde Münevver'in öğretmeni de var.

Habertürk'ün haberine göre; Münevver Karabulut cinayetinin bilinmezlerini yazdığı iddia eden gazeteci Mustafa Şekeroğlu'nun "Salı’nın Sırrı" isimli kitap, piyasaya çıkarıldı.

Kitaptaki anlatımlara ve iddialara göre; 3 Mart gecesinin ilk dakikalarında, Münevver ve öğretmeni D., MSN aracılığıyla sohbet ediyor. Bu sırada sohbete Cem Garipoğlu da katılıyor.

Katil zanlısı, genç kıza "D. hocanla bir proje üzerine konuşuyorum. Sen çık" diyor. Münevver "Ne projesi?" diye soruyor.

Polisin dikkatini de çeken bu diyalog üzerine öğretmen D.’nin de cinayetin ardından ‘şüpheli’ olarak araştırıldığı ortaya çıktı.



20 saat sonra

Kitaba göre cinayetten sonra eve dönen Garipoğlu, saat 22:00 sıralarında internete girerek MSN’ye bağlandı ve D. ile uzun uzun sohbet etti.



