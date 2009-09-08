Münevver cinayeti arabulucusu Cemil Baran gözaltına alındı.

Münevver Karabulut cinayetinde Münevver'in babası Süreyya Karabulut ile zanlı Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu'nun arasında arabuluculuk yaptığı iddia edilen gazeteci Cemil Baran gözaltına alındı.



Cemil Baran dün konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yanında getirdiği 1 kilo kınayı gazetecilere gösteren Baran, "Elimdemi kınadan belki bana da düşer, ama bu kına özellikle Hayyam Garipoğlu'na düşer" dedi.



Cem Garipoğlu'nun sahte kimlik ve pasaportla Rusya, ABD, Güney Kıbrıs ve Ermenistan'a gittiğini öne süren Baran "emekli bir askeri ateşe" dediği arkadaşının kendisine Cem Garipoğlu'nun Ermenistan'da yakalandığını söylediğini iddia etti.



Cem Garipoğlu'nun ayın 25'inde teslim edileceğini iddia eden Baran, İstanbul Valisi Güler ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın bunu açıklamasını istedi.



Çantasından çıkardığı kravatını gazetecilere gösteren Baran, gizli kamera ile Hayyam Garipoğlu ile yaptığı görüşmeleri kaydettiğini ileri sürdü. Cemil Baran, Hayyam Garipoğlu'nun kendisini tanıdığını söylememesi halinde bu görüntüleri basına sızdıracağını söyledi.



Dublör iddiası



Cemil Baran, Garipoğlu ailesinin Cem Garipoğlu'ndan kurtulmak istediğini de öne sürdü, Hayyam Garipoğlu'nun kendisine 'Şu çocuk ölse de kurtulsak' dediğini söyledi.



Baran, Cem Garipoğlu yerine bir ara Garipoğlu ailesinin bir dublör bulup, dublörü öldürdükten sonra Cem Garipoğlu'nun yurtdışında yaşamaya devam etmeyi planladıklarını iddia etti.



Cem Garipoğlu'nun yakalandıktan sonra konuşması halinde dedesi, annesi, babası ve amcasının da hapse gireceğini önü süren Baran, annenin bizzat yurtdışına giderek oğluna finansal destek sağladığını da söyledi.



'El birliği ile Süreyya Karabulut'a kafayı yedirttik' diyen Baran, bundan sonra Süreyya Karabulut'un avukatı olduğunu, Hayyam Garipoğlu'nun da cellatı olacağını söyledi.



Vatandaşlarla tartıştı



Beyoğlu'nda arkadaşına ait kebap salonu önünde, sokak ortasında basın açıkması yapan Cemil Baran, sözlerini dinleyen bir vatandaşın müdahalesi ile karşılaştı.



Baran kendisine 'Bunları biliyordun madem, neden savcıya gitmedin' diyen vatandaşla tartıştı. Süreyya Karabulut ile yaptığı görüşmeleri kaydettiğini, İstanbul'da Hayyam Garipoğlu ile 4 kez farklı mekanlarda buluştuğunu ileri süren Baran, Süreyya Karabulut'un 4 şartı olduğunu söyledi.



İlkinin davasından vazgeçmeyeceği, ikincisinin Cem Garipoğlu'nun mutlaka teslim edilmesi, üçüncüsünün Münevver Karabulut adına okul yaptırılması ve son olarak da hayır işleri yapmak için kendi hesabına helallik için yatırılacak 3 milyon dolar olduğunu söyledi. Baran yaptığı basın açıklamasını Hayyam Garipoğlu'na seslenerek 'Ben Hayyam Garipoğlu'nun celladı olacağım' diyerek bitirdi.