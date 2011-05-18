Münevver Arınç: Kabahatim çok büyük

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşi, mesleğini icra edemediğini belirtti ve başörtüsünü kastederek, "kabahatim çok büyük biliyorsunuz" dedi.







Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç, AKP Bursa Kadın Kolları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tanışma toplantısına katıldı.



Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezun olan Arınç, Kız Meslek Lisesi Giyim branşı öğretmeni oduğunu belirtti ve mesleğini yapamadığını söyleyerek, "Kabahatim çok büyük biliyorsunuz" dedi.



Arınç, 'kabahat' diye tanımladığı başörtü meselesi nedeniyle çalışamadığını belirterek, ''Bu sorunu hala çözemedik inşallah önümüzdeki günlerde nasip olur bu problemi hallederiz'' dedi.





Münevver Arınç şöyle konuştu:



"Çalışmam mümkün olmadı. Kabahatim çok büyük biliyorsunuz. Bu sorunu hala çözemedik inşallah önümüzdeki günlerde nasip olur bu problemi hallederiz. Çalışmak isteyen arkadaşlarımız da istedikleri kıyafetle çalışma imkanına kavuşabilirler.





Diğer çocuğum cennette'



İki çocuğu olduğunu anlatan Arınç, ''Diğeri de cennette biliyorsunuz. Fatih'im ile 3 taneydi. O rahmetli oldu. Şimdi bir kızım bir oğlum var.

Ben de 90-95 yılları arasında kadın kolları başkanlığı yapmıştım Refah Partisi döneminde. Manisa'da çok aktif çalışmalarımız olmuştu. Eşim milletvekili olduktan sonra Ankara'da yaşamaya başladık. Bu dönemi de Allah buradan nasip etti. Bülent Bey tekrar tekrar anlattı nasıl olduğunu.

Sizler bize umduğumuzdan, tahmin ettiğimizden daha çok sıcak bir şekilde kucağınızı açtınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu dönemin de hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.