Münbiç için yol haritası onaylandı; Bakan Çavuşoğlu 3 aşamalı planı anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda dün gerçekleşen görüşmenin ardından Münbiç konusunda uzlaşmaya varıldı. Onaylanan yol haritasına göre Menbiç bölgesi, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/PYD’den arındırılacak. Toplantı sonrası gazetecilerle buluşan Çavuoğlu 3 aşamalı planı anlattı.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, Çavuşoğlu, aşamaları şöyle özetledi: “İlk aşamada PYD/YPG’nin Menbiç’ten çıkartılması için uygulanacak müşterek planın parametreleri belirlenecek. İkinci aşamada PYD/YPG’nin yerel yapılardan çıkartılmasına yönelik planlama tamamlanacak. Üçüncü aşamada Türk ABD müşterek askeri devriyeleri güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar.”

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Bu yol haritası uygulandığı takdirde ABD ile ilişkilerimizi bozan unsurlardan bir tanesinden kurtulmaya başlayacağız. Şu anda bir güven bunalımı var, bunun da sorumlusu Türkiye olarak biz değiliz. Bunun sebebi ABD’nin sözünü tutmaması ve terör örgütüne ciddi destek vermesiydi.

(30-45-60 gün takvimi) O bilgiler doğru değil. Tabii ki bir takvime bağlı. Tabii ki bu uzun bir sürece bırakılacak bir yol haritası değil. Net bir gün var ama bu biraz sahadaki arkadaşlarımızın birlikte atacağı adımlara bağlı. Net bir takvim var. Bir kaç aydan bahsediyoruz. Öyle altı ay değil. Altı aydan az olması gerekiyor.

Rex Tillerson ile başlayan sürecin uygulama safhasını Mike Pompeo ile yapacağız. Bu konuda hiçbir endişem yok. Mike Pompeo da Türkiye’nin önemini biliyor.

Obama'nın sözü

Yol haritasının amacı Münbiç’in tüm terör oluşumlarından temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanmasıdır. Yol haritasının amacı Amerika’nın bize 2016 yılında Başkan Obama tarafından verdiği sözün tutulacak olması anlamına geliyor.

İlk aşamada PYD/YPG’nin Münbiç’ten çıkartılması için uygulanacak müşterek planın parametreleri belirlenecek. Yani bir ön hazırlık çalışması yapılacak. Bilahare PYD/YPG’nin yerel yapılardan çıkartılmasına yönelik planlama tamamlanacaktır. Bu bağlamda Türkiye ve ABD Münbiç’te yerel güvenlik yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacaktır. Tabii üçüncü aşamada Türk-ABD müşterek askeri devriyeleri güvenliği ve istikrarı sağlayacaklardır. Bütün YPG/PYD oluşumlarının Münbiç’ten çıkartılması çalışmaları da tamamlanacaktır.

'Tehdidi kabul etmeyiz'

F-35’ler de, S-400’ler de gündeme geldi. Kongre’deki tehdit dilini kabul etmeyeceğimizi de söyledik. F-35 çok taraflı bir anlaşma. Ama diyelim ki en kötü senaryo vermediler, o zaman kimse Türkiye’ye ‘sen üçüncü bir ülkeden savaş uçağı alamazsın’ diyemez. Türkiye alternatiflere bakar. Ama biz bu aşamaya geleceğimizi düşünmüyoruz. 21 Haziran’da zaten devir teslim töreni yapılacak. Ertelendiğine dair herhangi bir şey yok.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki taraf da üzerinde mutabık kaldıkları ortak yazılı açıklama metnini yayınladılar. Açıklamanın satır başları şöyle:

- Bakanlar, yol haritasının uygulanmasına ortak bağlılık ile sahadaki gelişmelerin yakından takibi konusundaki anlaşmanın altını çizdiler.

- Ortak kaygıların müttefik ortaklık ruhu içinde çözülmesine bağlılıklarını teyit ettiler.

- İkili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunan iki bakan, terörizmin her şekil ve tezahürüyle ortak mücadele konusundaki kararı teyit ettiler.

- Türkiye ile ABD arasındaki Suriye konusundaki çalışma komitesinin, Menbiç’in güvenlik ve istikrarını sağlayacak adımları da kapsayacak önerilerini değerlendirdiler. Bu hedefle bir yol haritası onayladılar.

- Yol haritasının uygulanmasına ortak bağlılık ile sahadaki gelişmelerin yakından takibi konusundaki anlaştılar.

- İkili ilişkileri ilgilendiren diğer konularda ortak komite toplantılarının sürdürülmesine karar verdiler. Yargı konularındaki ortak komite toplantısı iki bakanın görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.

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