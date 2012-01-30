Mumyada kanser bulundu



T24 - Araştırmacılar, 2200 yaşında bir mumyada kanser bulunduğunu açıkladılar. Kahire'deki

Amerikan Üniversitesi profesörü Selime İkram, Portekiz'de ekibiyle birlikte 2 yıl boyunca inceledikleri, 40'lı yaşlarında ölen bir erkeğin mumyasında prostat kanseri teşhis ettiklerini söyledi.





İkram, bunun, prostat kanseriyle ilgili bilinen en eski ikinci vaka olduğunu ifade ederek, vakanın, kansere çevrenin değil, genlerin yol açtığı gösterdiğini savundu.



Selime İkram, "Eski zamanlarda yaşam koşulları çok farklıydı; işlenmiş gıdalar ya da çevre kirleticileri mevcut değildi. Bu da bizi hastalığın, mutlaka sadece endüstriyel faktörlerle bağlantılı olmadığına inandırıyor" dedi.





