Mümtaz'er Türköne'nin ifadesinden: En radikal darbe karşıtlarından biriyim, o camiayla olduğum için pişmanım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan Zaman gazetesi eski yazarlarından Mümtaz'er Türköne, kişilik olarak muhalif olduğunu belirterek, "O camiayla olduğum için pişmanım. Darbecilerin idam edilmesinin caydırıcılık manasında önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatılan Zaman gazetesi eski yönetici ve çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Mümtaz'er Türköne, Alaattin Güner, Şeref Yılmaz, Ahmet Metin Sekizkardeş, Faruk Akkan, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hakan Taşdelen, Hüseyin Turan ve Murat Avcıoğlu “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.



İstanbul 3’üncü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla dün gece tutuklanan 12 kişiden biri olan Mümtazer Türköne, ifadesinde yayınlanmış 16 kitabının bulunduğunu, bunlardan ikisinin darbeler hakkında yazıldığını söyledi.



Türköne ifadesinde, hükümete karşı eleştirileri olduğunu söylediğini belirterek, "Ben radikal hatta keskin addedilecek, bir darbe karşıtıyım. Bunun tek bir istisnası yoktur. Nitekim darbe gecesi de meşru hükümetin yanında yer aldığımı belirten, akabinde darbenin ihanet ve şerefsizlik olduğunu belirten tweetler attım. Sonrasında darbe tehdidi devam ederken, hükümeti destekleyen darbeyi lanetleyen ve darbe sonrası toplumu restore edecek bu travmanın geçmesini sağlayacak uyarılarda bulundum” ifadelerini kullandı.

"Fethullah Gülen'le iki kez görüştüm, yanımda AKP'li yöneticiler de mevcuttu"

hürriyet'in haberine göre; kendisini darbe karşıtı olarak niteleyen Türköne ifadesinde, “Benim kadar radikal bir darbe karşıtının, darbeci ithamına maruz kalmasını, gördüğüm muamelenin ötesinde çok onur kırıcı buluyorum. Fethullah Gülen örgütü hakkında herhangi bir bağlantım yoktur. Kendisini tanıyorum.



Zaman gazetesinin onun kontrolünde olduğunu biliyorum. Kendisiyle 2006 -2011 yılında iki defa görüştüm. Aramızda kayda değer bir görüşme olmadı. Yanımda Ak Partili yöneticiler mevcuttu. En son darbe olayından sonra çoğunluk gibi bende hayal kırıklığı yaşadım. Ve o camia ile birlikte olduğumdan dolayı pişman oldum” diye konuştu.

"Bazen yazmam için güncel olaylar tavsiye edildi"

“Ben bir yazar olarak daha fazla okuyucuya ulaşmak amacıyla Türkiye'de tirajı en yüksek gazete olan Zaman gazetesinde yazmayı tercih ettim” diyen Türköne, “Esasında başka da yazı yazabileceğim gazete yoktur. Kişilik olarak muhalif bir yapım var. Benim hükümete karşı eleştirilerim, demokrasinin ve özgürlüklerin genişleyip darbe teşebbüslerinin engellenmesi amacına yöneliktir. Gazetede yazdığım süre boyunca hangi konularda yazı yazacağım konusunda, açıktan bir müdahale olmadı. Bazen farklı konularda yazmam için güncel olaylar hatırlatıldı ve tavsiye edildi” dedi.

"Gazetenin politikasına aykırı yazılar da yazdım"

Yazdığı hiçbir yazıya müdahale edilmediğini savunan Türköne, “Şahsen de gazetenin yayın politikasıyla kendimi bağlı hissetmedim. Zaman zaman manşetlerde savunulan görüşlere aykırı yazılar yazdım. 2004 yılındaki Fethullah Gülen cemaatini faaliyetlerini sona erdirilmesine dair karar hakkında 2013 yılında aykırı görüşlerimi bildirdim.



MGK'nın, o anki şartlarına göre karar aldığını ve Gülen cemaatini herhangi bir olumsuz uygulamanın hükümet tarafından uygulanmadığını belirttim. Bu yazı gazetenin yayın politikasına aykırı bir yazıydı. Buna rağmen bu yazıya da müdahale edilmedi” ifadelerini kullandı.

"Darbeciler için yazdığım yazı ve görüşleri aynen tekrar ederim”

Türköne ifadesinin devamında, “Ülkemin yaşadığı trajediyi kendi yaşadığım trajedinin üstünde görüyorum. Yani ülkem adına çok derin bir üzüntü yaşıyorum. 15 Temmuz günü yaşanan, darbe girişimi hakkında bir aydın olarak, içimde derin bir yara hissediyorum ve ülkemin başına gelebileceklerden endişeleniyorum. Darbeciler için daha önce yazdığım yazı ve görüşleri aynen tekrar ederim. Darbecilerin idam edilmesini ve en ağır ceza ile cezalandırılmasının caydırıcılık manasında önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

18 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapatılan Zaman Gazetesi eski yönetici ve çalışanlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural ve Lalezer Sarıibrahimoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından 31 Temmuz tarihinde çıkarıldıkları mahkemece, “FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Mümtazer Türköne, Alaattin Güner, Şeref Yılmaz, Ahmet Metin Sekizkardeş, Faruk Akkan, Mehmet Özdemir, Fevzi Yazıcı, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hakan Taşdelen”, Hüseyin Turan ve Murat Avcıoğlu’nun da tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 18’e yükseldi.