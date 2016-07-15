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Mumcu, Üçok, Kışlalı ve Aksoy cinayetlerinin kilit ismi Mehmet Ali Tekin Türkiye’ye getirildi

Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu'nun kurucusu Türkiye'ye iade edildi

15 Temmuz 2016 23:25

"Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurma ve yönetme" suçlarından hüküm giyen Mehmet Ali Tekin, tutuklu bulunduğu Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildi.

Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un öldürülmesi olaylarına ilişkin “Uğur Mumcu Uzun Takip”  (UMUT) operasyonu kapsamında açılan davada, "Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek" suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Tekin, Azerbaycan'dan Türkiye'ye iade edildi.

Hürriyet'in haberine göre, hakkındaki hapis cezasının onanması üzerine kırmızı bültenle aranırken İran'dan Nahçivan'a geçerken martta gözaltına alınan ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir cezaevine konulan Tekin, Türkiye'nin başvurusu üzerine İstanbul'a gönderildi.

Tekin, Türk Hava Yolları'nın Bakü-İstanbul seferini yapan TK 333 sefer sayılı uçağıyla Atatürk Havalimanına getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Tekin, Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

 

Ne olmuştu?

 

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2013'te, "Umut" operasyonuna ilişkin açılan davada, Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap'ı "Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek" suçlarından 12 yıl altışar ay hapse mahkum etmişti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını 10 Nisan 2014'te onamıştı.

 

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