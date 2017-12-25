Mumcu ailesinde ‘Perinçek’ gerilimi

Yaklaşık 25 yıl önce arabasına konan bombayla öldürülen araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun akrabaları, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le ilgili olarak Twitter üzerinden sert bir tartışma yaşadı.

Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, Vatan Partisi lideri Perinçek’in "Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar” ifadelerini Twitter’da paylaştı ve "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti” yorumunda bulundu.