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Mumcu ailesinde ‘Perinçek’ gerilimi

Amca Mumcu'dan Özgür Mumcu'ya: Önce özeleştiri yap, sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i eleştir

25 Aralık 2017 19:35

Yaklaşık 25 yıl önce arabasına konan bombayla öldürülen araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun akrabaları, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’le ilgili olarak Twitter üzerinden sert bir tartışma yaşadı. 

Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu, Vatan Partisi lideri Perinçek’in "Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar” ifadelerini Twitter’da paylaştı ve "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti” yorumunda bulundu.

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