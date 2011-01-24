MUMCU AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

T24- 18 yıl önce bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet yazarı Uğur Mumcu'nun ailesi, katillerin bulunarak yargı karşısına çıkarılmaları talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mumcu ailesi, Uğur Mumcu'nun katillerinin yargı önüne çıkarılmasını istedi. 24 Ocak 1993 günü evinin önünde aracına yerleştirilen bir patlayıcı ile katledien Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür Mumcu, avukatları Halil Sevinç aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Mumcu'nun aracına bombayı koyduğu iddia edilen Oğuz Demir'in dahi yakalanıp yargı önüne çıkarılamadığının vurgulandığı suç duyurusu şöyle:





ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNANLAR



1- Ş. Güldal MUMCU

2- Şinası Özgür MUMCU

3- Özge MUMCU



VEKİLİ: Av. Halil SEVİNÇ

KONU: Suç duyurusu



AÇIKLAMA: Araştırmacı gazeteci yazar Uğur MUMCU'nun, 24 Ocak 1993 günü evinin önünde aracına konulan bir patlayıcı ile katledildiği, en temel hakkı olan yaşama hakkının elinden alındığı devletin yetkili organlarınca bilinen bir gerçektir.



Bir başka gerçek de devletin birinci görevinin, devleti oluşturan insanların yaşama haklarını garanti altına alması gerektiğidir.



Böyle olduğu içindir ki katliamın hemen ardından devlet yetkililerince, katil ya da katillerin yakalanıp yargılanacağı konusunda bir çok sözler verildi.



2000 yılı içinde “Umut Operasyanu” adı altında yürütülen bir soruşturma sonucu bazı kişiler suçun asli faili gösterilerek haklarında dava açıldı, yapılan yargılama sonunda cezalandırıldı.



Ancak bu güne kadar olayın ardındaki gerçek failler, azmettiriciler bulunup yargı önüne çıkarılmadığı gibi, bombayı araca koyduğu iddia edilen Oğuz DEMİR dahi yakalanıp yargı önüne çıkarılamadı.



Yakın geçmişte yaşadığmız “zaman aşımı” olayının tekrar yaşanmaması için yürütülen soruşturmada ve yurt dışında bulundutkları gerekçesiyle yargı karşısına bir türlü çıkarılamayan kişi-lere ilişkinn yürütülen idari işlemlerde işi sürüncemede bırakan tüm sorumluluların tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz.



İSTEM SONUCU: Açıkladığımız nedenlerle “Mumcu Suikastı” düzenleyicilerinden yargı karşısı na çıkarılamayan suçun asli failleri ve azmettiricileri hakkında yürütülen soruş turma ve kavuşturmada ihmali görülen yatkililer hakkında cezalandırılmaları istemiyle suç duyurusunda bulunuyoruz.





