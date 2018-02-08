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Mümbiç'te poz veren ABD'li general: Vurursanız, agresif karşılık veririz!

"Biz IŞİD'in kalıcı yenilgisinin sürmesini sağlama alma amacıyla bu bölgedeyiz"

08 Şubat 2018 17:16

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan  AKP grup toplantısında Suriye’de YPG’nin kontrolünde bulunan Münbiç’teki ABD askerlerine hitaben “Hadi çıkın. Münbiç’e geleceğiz” sözlerine karşılık, ABD Komutanı Korgeneral Paul E. Funk,  “Bizi vurursanız agresif şekilde karşılık veririz" dedi. 

Erdoğan’ın mesajının ardından ABD’li üst düzey iki komutan Menbiç’i ziyaret etti.  Suriye’de operasyon yapan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun en üst düzey komutanı Korgeneral Paul E. Funk ve koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard, ABD basınını yanlarına alarak Münbiç’teki ABD askerleri ve YPG mevzilerini denetledi. 

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da Funk’ın Twitter’da ziyareti duyurdu.

Associated Press ajansının haberine göre, ABD’nin buradaki askeri varlığının gerginliği azaltma amaçlı olduğunu belirten Funk şöyle dedi: “Kimse yapamazken onlar Rakka’yı geri aldı. Bence bu onlara masada bir sandalye kazandırdı. Biz IŞİD’in kalıcı yenilgisinin sürmesini sağlama alma amacıyla bu bölgedeyiz. Şu anda askeri rol açık şekilde tanımlandı ve bu da şu anda DSG’yi desteklemek.”

Funk, ‘Türkiye’nin tehditlerinden çekinip çekinmediğine’ ilişkin soruyu da “Endişlenmiyorum. Benim iş tanımımda endişelenmek yok. Benim işim savaşmak” şeklinde yanıtladı.

Ziyareti izleyen New York Times muhabiri Rod Nordland’ın haberinde ise daha ileri sözler yer aldı. Rod Nordland, Tümgeneral Jamie Jarard’ın “Buradaki konumlanmamızdan gurur duyuyorum ve bunu herkesin bilmesini istiyorum” diye konuştuğunu yazdı. Nordland, eğer Türkiye’ye yönelik mesaj hala açık değilse yanındaki Korgeneral Paul Funk’ın konuyu daha da açtığını vurgulayarak, generalin şu sözlerini aktardı: “Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz. Kendimizi savunacağız.” 

New Yort Times da haberi Twitter’da anons ederken bu sözlerin Türkiye’nin tehditlerine yönelik olduğunu özellikle vurguladı.

 

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