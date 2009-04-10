Mum ışığında ders yapıyorlar

Sakarya'da borcu sebebiyle elektrikleri kesilen Demir ailesinin okula giden 5 çocuğu 1 aydır derslerini mum ışığında yapıyor. 10 kişilik ailenin suları da kesildi.



Karapürçek ilçesinde yaşayan Demir ailesinin kötü günleri baba Eşref Demir'in (46) çalıştığı fabrikadan çıkartılmasıyla başladı. 1996 yılında kot pantolon fabrikasında taşlama yapan Demir'in 1998 yılında işine son verildi. 1998 yılında bir trafik kazası geçiren Demir, sol ayak ve sağ kolundan sakatlandı. Sakatlandıktan sonra iş bulmada zorlandığını, zaman zaman gündelik işlerde yevmiye karşılığı çalıştığını belirten Demir, "Sakatlığım sebebiyle ağır işlere gidemiyorum. Çocukların okul masrafı ve evin geçimini sağlamakta zorlanınca elektrik ve su faturalarını ödeyemez hale geldim. Elektrik borcum bin 700 lirayı buldu. Borcumu ödeyemeyince elektriğim kesildi" dedi.



İsa (18) (zihinsel engelli), Zeynep (13), Hatice (12), Selçuk(10), Turgut Ahmet (9), Nazlıcan (7), Hüseyin (2) olmak üzere 7 çocuk ile eşi Nimet Demir ve annesi Emine Demir'e bakmakla yükümlü olduğunu ifade eden Eşref Demir, şunları söyledi:



"Bir aydır mum ışığında yaşıyoruz. Çocuklar ders çalışırken zorlanıyor, bazen yanlış yazıyorlar. Çocuklar 'milletin ışığı yanıyor da niye bizim ışığımız yanmıyor' diyorlar. Bir baba olarak bu kahrıma gidiyor, ama elimden bir şey gelmiyor. Kaymakamlık gıda yardımı, eğitim yardımı yapıyor ama elektrik faturası konusunda yardımcı olmadı. 1 haftadan beri suyumuz da kesildi. İcra takibi başlatılacağı yazısı gönderdiler. Çok zor durumdayım."



Anne Nimet Demir ise bütün işleri gündüz vakti yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Sularımız da kesildi. Suyu pınardan taşıyorum. Bütün işlerimi gündüz yapmak için büyük çaba harcıyorum. Suyu sobanın üzerinde ısıtıp çocuklar okuldan gelir gelmez hava kararmadan banyolarını yaptırıyorum. Gece de bazen mum bazen de komşumuzda şarj ettiğimiz el feneri ve sokak lambasının ışığından faydalanmaya çalışıyoruz. Çocuklarım için çok üzülüyorum. Hepsinin dersi iyi ama böyle giderse derslerinden geri kalacaklar." diye konuştu.



İlköğretim 1. sınıfa giden Nazlıcan ise mum ışığında ders yaparken zorlandığını belirterek, "Babamın bacağı ve kolu sakat. Çalışamıyor. Borcunu ödemeyince elektriklerimiz kesildi. Mum ışığında ders yapmak zor oluyor. Derslerimi yanlış yazıyorum. Işıklarımızın yanmasını istiyorum. Babama iş verilsin istiyorum" dedi.



Karapürçek Kaymakamı Soner Karataşoğlu, Demir ailesine gıda, eğitim ve sağlık yardımı yapıldığını, ancak elektrik faturası ödemeye yetkilerinin olmadığını söyledi. Karataşoğlu, şöyle konuştu:



"Ailemizin bu durumuna üzülüyoruz. Ancak elektrik borcunu ödemekte zorlanan insanların sayısı çok arttı. Elektrik faturası ödeme yetkimizde yok. Biz kurum olarak insanların yaşamlarını idame ettirecek gıda, sağlık ve eğitim gibi yardımlarda bulunuyoruz."

