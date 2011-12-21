T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mum ışığında birbirlerinin etini yediler!

Hollanda'da insan etinin tadını merak eden iki sunucu vücutlarından küçük bir parça et aldırdı.

21 Aralık 2011 02:00

T24 - Hollanda'da insan etinin tadını merak eden iki sunucu vücutlarından küçük bir parça et aldırdı. Daha sonra eti pişirip birbirlerinin 'tadına baktı!


VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ




Hollanda’da “merak edilen sorulara cevaplar arayan” bir televizyon programının iki erkek sunucusu, insan etinin tadını öğrenmek için canlı yayında yamyamlık yaptı.

Dennis Storm ve Valerio Zeno, ilk önce küçük bir operasyonla kalçalarından et aldırdı. Daha sonra bu parçaları stüdyoda seyircilerinin önünde pişirip birbirlerinin “tadına bakan” ikili ülkede tartışma yarattı. İkili insan etinin bir özelliği olmadığını söylese de, tadının nasıl olduğuna dair bir yorum yapmayı reddetti. “Arkadaşının gözlerinin içerisine bakarken onun etini çiğnemek garip bir duygu. Sadece birkaç santimlik et parçasıydı ve artık bu yara iziyle ilgili güzel bir hikâyem var” dedi. Kanal yönetimi şikâyet telefonları üzerine seyircilerden özür diledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24