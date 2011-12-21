Mum ışığında birbirlerinin etini yediler!

T24 -

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Hollanda’da “merak edilen sorulara cevaplar arayan” bir televizyon programının iki erkek sunucusu, insan etinin tadını öğrenmek için canlı yayında yamyamlık yaptı.Dennis Storm ve Valerio Zeno, ilk önce küçük bir operasyonla kalçalarından et aldırdı. Daha sonra bu parçaları stüdyoda seyircilerinin önünde pişirip birbirlerinin “tadına bakan” ikili ülkede tartışma yarattı. İkili insan etinin bir özelliği olmadığını söylese de, tadının nasıl olduğuna dair bir yorum yapmayı reddetti. “Arkadaşının gözlerinin içerisine bakarken onun etini çiğnemek garip bir duygu. Sadece birkaç santimlik et parçasıydı ve artık bu yara iziyle ilgili güzel bir hikâyem var” dedi. Kanal yönetimi şikâyet telefonları üzerine seyircilerden özür diledi.