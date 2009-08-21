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Sağlık

Mum ışığı zararlı olabilir!

Uzmanlar, romantik yemeklerin vazgeçilmezi mum ışığının sağlık açısından zararlı olabileceği uyarısında bulundu.

21 Ağustos 2009 03:00

Uzmanlar, romantik yemeklerin vazgeçilmezi mum ışığının sağlık açısından zararlı olabileceği uyarısında bulundu.

South Carolina Üniversitesi uzmanları, mum yakılan yerlerin havalandırılması gerektiğini de belirtti.

Laboratuvar ortamında yapılan denemelerde yanan mumlardan çıkan dumanları analiz eden uzmanlar, mumların akciğer kanseri ve astım riskini artıracak zararlı duman çıkardığını tespit etti, ancak bunun zararlı etkisinin mumların yıllarca kullanılması halinde görülebileceğini itiraf ettiler.

Araştırmayı yapanlardan Amid Hamidi, Washington’daki Amerikan Kimya Derneği’nde yaptığı konuşmada, banyo yaparken rahatlamalarına yardımcı olması ya da akşam yemeği için uygun ortam yaratması için sık sık mumlara başvuranların sağlıklarını riske attığını kaydetti. Hamidi, havalandırılmayan ortamlarda her gün birçok mumun aynı anda yakılmasının zararlı etkilerinin uzun dönemde görülebileceği uyarısında bulundu.

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