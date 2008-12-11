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Sağlık

Multipl Skleroz’u erken teşhis etmek mümkün

MR'ın beyni tarayarak, Multipl Skleroz (MS) hastalığının belirtilerini hastalık ortaya çıkmadan uzun yıllar önce tespit etmenin mümkün olabileceği bildirildi.

11 Aralık 2008 02:00

Manyetik Rezonans Görüntüleme'yle (MR) beyni tarayarak, Multipl Skleroz (MS) hastalığının belirtilerini hastalık ortaya çıkmadan uzun yıllar önce tespit etmenin mümkün olabileceği bildirildi. 


Multipl Skleroz soğuk seviyor

MS hastaları için yeni bir umut

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Darin Okuda, San Francisco kentinde baş ağrısı, migren gibi çeşitli sağlık sorunları nedeniyle beyin taramaları yapılmış 44 hasta üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu kişilerden üçte birinde 5 yıl içinde MS hastalığının belirtilerinin ortaya çıktığını söyledi.

Okuda, 44 hastanın tamamında MS olan kişilerde görülen anormallikler olduğunu, MS'in gelişip gelişmediğini görmek için takip etmeye devam ettikleri bu hastaların yüzde 30'unda ortalama 5.4 yıl içinde MS belirtilerinin geliştiğini ifade etti.

Okuda, kendi bulgularına rağmen, beyin anormallikleri olan insanlarda MS'e yakalanma riskinin ne olduğunu anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Beyin ve omurilik hastalığı olan MS, beynin görme, konuşma, yürüme gibi fonksiyonlar üzerindeki denetim yeteneğini bozuyor.

Dünyada 2.5 milyon kişinin MS hastalığından etkilendiği bildiriliyor.

(AA)

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