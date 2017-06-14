Mülteciye oda yok

Yunan adaları deyince artık güneş ve denizin yanında mülteciler de geliyor. Türkiye'nin burnunun dibindeki adalar turizmdeki canlanmadan pay alamıyor. Mülteciler Avrupa Birliği'ne ayak basabilmek için Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçmeye devam ediyorlar. Adalarda mülteciler için barınak bulmakta güçlük çekiliyor. Otelciler yardım örgütlerinin, odalarını mültecilere açmaları için yaptıkları çağrıları geri çeviriyorlar.

Turizm sezonu bütün hızıyla devam eder ve Yunan turizmcilik kuruluşları yeni rekorlar beklerken Sakız adasındaki otelciler odalarını mültecilere kiralamak yerine, turist çekmeye ve adanın sırılsıklam mültecilerin karaya çıkış yeri olma imajını düzeltmeye çalışıyorlar.

Sakız adasının otelciler birliği başkanı George Misetzis ‘ırkçı ya da yabancı düşmanı' olmadıklarını, ‘aksine ada halkının büyük trajedi atlatan mültecilere destek olup misafirperverlik gösterdiğini' söyledi. Ancak Misetzis adalarının en büyük özelliği olan ‘turizmi' yeniden kazanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Oda ihtiyacı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Yunanistan hükümeti mültecileri kamplardan alıp evlerde ve otellerde konuk etmek için harekete geçmişti. Atina yönetimi mültecilerin evlere ve otellere yerleştirilmesine, aldığı sert eleştiriler üzerine karar vermişti.

UNHCR sözcüsü Boris Cheshirkov Yunanistan Hükümetini ‘mültecileri düzenli bir şekilde barındırmayıp, kış aylarında soğuktan ölüme terk etmekle suçlamış ve alınması gereken acil önlemlere otellerin de dâhil edilmesi gerektiğini söylemişti.

Bu uygulama için yapılan yasal düzenlemeye göre mülteciler adalardan kıta Yunanistan'ına geçebilecekler. Ancak 12 bin mülteci adayı ve göçmen Sakız, Midilli ve İstanköy adalarında kaldı. Avrupa Birliği'nin mülteciler anlaşmasına göre iltica başvuruları incelenene kadar mültecilerin çadır kamplardan ayrılmalarına izin verilmiyor.

Kesin kurallara rağmen istisna yapılabiliyor. Hasta mülteciler evlere yerleştirilebiliyor. Ancak Sakız'a hâlâ çok sayıda mülteci çıkıyor. Adaya bu yıl gelen mültecilerin sayısı bir kat artarak 800'e ulaştı. Yeni gelenler için en az 60 konuta ihtiyaç olduğu bildiriliyor.

Adalarla birlikte Yunanistan'da toplam 9 bin 550 otel ve sadece yaz mevsiminde hizmet veren 40 bin pansiyon bulunuyor.

UNHCR Sözcüsü Chershirkov Sakız adasının kapasitesinin üzerinde mülteci barındırdığını ve adaya sığınanların bir bölümünün ister istemez Sakız'daki beldelerde kalacağını, söyledi. Chershirkov yabancıların entegre edilebilmeleri için zamana ve yatırıma ihtiyaç olduğunu, belirtti.

Ürken turistler

2015 yılında günde 10 bin mültecinin karaya çıktığı Sakız adası yönündeki akının hız kaybetmesine ve mülteci sayısının azalmasına rağmen yerli halk mülteci krizinin etkisinden hâlâ kurtulabilmiş değil. Her yerde küçük ama şiddete yatkın yabancı düşmanı gruplar peyda oluyor. Aşırı milliyetçiler ülkenin ‘yabancılardan ve Müslümanlardan temizlenmesi' için propaganda yapıyor.

Otelciler birliği başkanı Misetzis, "Eğri oturup, doğru konuşalım. Komşu odada Müslüman mülteci ailesinin kaldığını bilen hangi turist bu otele gelir? Kaç kez turistlerin bu yüzden tesisten ayrıldıklarına tanık oldum. Aylar önce planlayıp tatile çıkan kimse acı manzaralarla karşılaşmak istemez. Yan odadaki Müslüman ailenin dua sesleriyle uyanmak da istemez”, dedi.

Sakızlı otelciler turist sayısının bu yıl yarıya düşmesini bekliyorlar. Geçen sezon yüzde 80 oranında zarar eden otellerden bazıları satılmış ve ada ekonomisi ağır darbe almıştı.

Midilli'de protesto, Girit'te onay

Komşu Midilli'de de mültecileri barındırma programına yoğun tepki gösterildiği için 300 dolayındaki otel odasında kalan mültecilerin başka yerlere nakledilmesi gerekmişti.

Midilli otelciler birliği başkanı Pericles Antoniou "Artık işimize bakabilmemiz lazım. Yıllardır taşıdığımız yüke başka beldelerin de ortak olma zamanı çoktan geldi”, dedi.

Yunanistan'ın en sevilen tatil beldelerinden Girit adasındaki belediyeler UNHCR'nin mülteci barındırma programına mayıs ayında onay vermişti. Kaç birimin kiralanacağı ve projenin ne zaman başlatılacağı ise henüz belli değil. Giritli otelciler ise çoktan kararlarını verdiler.

© Deutsche Welle Türkçe

Anthee Carassava