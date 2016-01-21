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Dünya

Mültecilerin ABD'ye girişini zorlaştıran tasarı reddedildi

Obama, "Açıkça görülüyor ki bazıları, dul ve yetimlerin ABD'ye gelmesinden korkuyor" ifadelerini kullanmıştı

21 Ocak 2016 11:34

Suriye ve Iraklı sığınmacıların ABD'ye girişlerinin kısıtlanmasını öngören yasa tasarısı, Demokratların oylarıyla Senato'da reddedildi.

Cihan Haber Ajansı (CHA)'nın haberine göre; Kasım ayında ABD Kongresi'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen söz konusu yasa tasarısı, Senato'da 55'e 43 olumlu oyla reddedildi. Tasarının, kabul edilmesi için en az 60 oy alması gerekiyordu.

ABD Başkan Barack Obama, IŞİD kontrolündeki bölgelerden kaçan Suriye ve Iraklı sığınmacılarla ilgili 'güvenlik endişelerini' dile getiren politikacılara sert çıkmıştı.

Obama, "Açıkça görülüyor ki bazıları, dul ve yetimlerin ABD'ye gelmesinden korkuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kasım ayında Temsilciler Meclisi'nde 137'ye karşı 289 oyla kabul edilen yasa tasarısında, Suriyeli sığınmacıların, rutin güvenlik kontrolleri dışında BM'den alınacak verilere ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin mülakatlarına göre ek güvenlik protokollerinden geçirilmesi planlanıyordu.

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