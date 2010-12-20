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Dünya

MÜLTECİLERİ TAŞIYAN GEMİDEKİ KAZA: 48 ÖLÜ SYDNEY (A.A)

20 Aralık 2010 11:51

-MÜLTECİLERİ TAŞIYAN GEMİDEKİ KAZA: 48 ÖLÜ SYDNEY (A.A) - 20.12.2010 - Avustralya Başbakanı Julia Gillard, Irak ve İranlı mültecileri taşıyan geminin Christmas Adası yakınlarında batması sonucu 48 kişinin öldüğünü açıkladı. Gillard, gazetecilere açıklamasında, ''Tam olarak kaç kişinin öldüğünü asla öğrenemeyeceğiz ama elimize ulaşan bilgilere göre gemide en az 90 kişi varmış'' dedi. 42 kişinin kurtarıldığını, 30 kişinin öldüğünü belirten Gillard, eksik olan 18 kişinin ise öldüğünün kabul edildiğini kaydetti.

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