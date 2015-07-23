Mültecilere saldırılar arttı



Almanya İçişleri Bakanlığı, 2015'in ilk altı ayında mülteci barınaklarını hedef alan saldırıların 2014'ün tamamında meydana gelen saldırılardan fazla olduğunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, Almanya genelinde bu yıl mülteci yurtlarına 202 saldırı düzenlendi. 2014'teki saldırısı sayısı ise 198'di.

Bu yılki saldırıların yaklaşık yüzde 85'inin aşırı sağcı çevrelerden geldiğini, ancak faillerin tümünün Neonazi gruplara üye olmadığı da kaydedildi. Saldırıların yüzde 15'inin failleri ve perde arkası ise aydınlatılamadı.

Bavyera'nın planları

Öte yandan Almanya'da Bavyera eyaletinde mültecilerle ilgili ortaya atılan fikir tartışmalara yol açtı. Bavyera eyaleti hükümeti, mültecilerin geldikleri ülkelere göre mülteci yurtlarına yerleştirilmesini önerdi.

Almanya'nın Uyumdan Sorumlu Bakanı Aydan Özoğuz öneriyi olumlu karşılayarak sığınma başvurusunda bulunanlara Almanya'da kalma şansını nasıl elde edebilecekleri konusunda en başından 'dürüst' davranılması gerektiğini dile getirdi. Özoğuz, "Bu kadar çok mültecinin geldiği bir dönemde sığınma şansı olmayanlara çok hızlı bir şekilde bunun söylenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Mültecilere karşı dürüstlüğün davranılmasının konusunu Kosova örneğinde fark edildiğini söyleyen Özoğuz, "Bu yılın başında Kosova'dan gelenlere şu söylendi: İnsanları yanlış bir şekilde umutlandırmak istemiyoruz. Ve bu Kosova'da etkisini gösterdi" şeklinde konuştu.

Balkanlar'dan gelenlerin şansı yok

Bavyera eyaleti, mültecileri korumaya ihtiyacı olanlar ve kalma şansı olmayanlar şeklinde iki gruba ayırmayı planlıyor. Buna göre Balkanlar gibi güvenli bölgelerden geri gelenlerin sığınma başvuruları kabul edilmeyecek ve geri gönderilecekler.

Ancak koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ve muhalefet mültecilere karşı önyargıları alevlendireceği gerekçesiyle bu öneriye karşı çıkıyor.