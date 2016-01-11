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Dünya
Deutsche Welle

Mültecilere ikamet zorunluluğu

Almanya'daki mültecilerin ikamet edecekleri yerleri devlet belirleyecek.

11 Ocak 2016 10:13


Almanya hükümeti, başvurusu kabul edilen mültecilere ikamet yükümlülüğü getirilmesini tasarlıyor.

Funke medya grubunun haberine göre Almanya İçişleri Bakanlığı'nın ilgili soru önergesine verdiği cevapta, "ikamet yerinin uygunluğunun dikkatle incelenmesi gerektiği" belirtildi.

Şimdiye kadar iltica başvurusu ret edilen yabancılar üç ay süreyle zorunlu ikamete tabi tutulabiliyordu.

Gabriel'in açklaması

Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel başvurusu kabul edilenlerin ikamet edecekleri yerlerin de resmi makamlarca belirlenmesi gerektiğini ve bütün mültecilerin büyük şehirlere yerleşmesinin gettolaşmaya yol açabileceğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaBakanlığıYardımcısıSosyal Demokrat PartiGenel Başkanı Sigmar GabrielDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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