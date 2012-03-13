Mültecilerden alınan 172 liralık harç kaldırabilir

HÜLYA KARABAĞLI – T24 / Ankara

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, kalabalık mülteci ailelerin ödemekte güçlük çektiği 172 liralık harcı kaldırılması için Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşeceklerini söyledi.

Üstün’e göre, görüşmeden olumlu sonuç alınacak. İkamet tezkeresi, özellikle kalabalık mülteci ailelerin önemli sorunu. Türkiye’de sayıları 25 bini bulan sığınmacı ve mültecilerden her altı ayda bir bu para alınıyor. Aile bireylerinin yaşına göre ücret değişiyor. Ancak, işi olmayan mülteci ve sığınmacılar ya ödeyemiyor ya da güçlük çekiyor. Hükümet, ödeme güçlüğüne esneklik tanınması için geçtiğimiz yıllarda genelge yayımladı. Bu yaklaşıma rağmen paranın hâlâ büyük sorun olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.