Mültecilerden 20 Mart öncesi Yunan adalarına son yolculuk

AB ile Türkiye arasında mültecilerin kaderini belirleyen anlaşmaya imza atıldığı saatlerde Ege kıyılarında göç tüm hızıyla sürdü.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre İzmir, Dikili, Çeşme ve Menemen’de çok sayıda göçmen yakalandı. Aynı gün Yunan adalarına geçmeyi başaranların sayısı ise 1431 olarak kayıtlara geçti.

İki koldan operasyon

Yasadışı göçü önlemek amacıyla 18 Mart’ta sabah 04.00’den itibaren İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ortaklaşa hava destekli, denizden ve karadan operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Dikili’de 8 ayrı koyda 691 göçmenin denizden botlarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na açılmak üzereyken karada yakalandığı açıklandı. 14 şahıs da göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin denizde yapılan operasyonlarında ise 11 bot ve 1 teknede toplam 729 göçmen ile 2 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca jandarma devriyelerince aynı gün Çeşme’de 109 ve Menemen’de 60 Suriye uyruklu göçmen olmak üzere yapılan operasyonlarda toplam 16 şüpheli organizatör şahıs ile toplam 1589 göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan göçmen sayısı toplam 3 bin 9, kaçakçı sayısı da 30 olarak açıklandı.

Umut yolunda bebek öldü

İzmir Çeşme’den Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 22 sığınmacıyı taşıyan botun batması sonucu Suriyeli 4 aylık bebek hayatını kaybetti. Kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla Suriyeli M.B. gözaltına alındı.