Mülteciler 'ırkçı' Okan'ın özür dilemesini bekliyor

T24- Okan Bayülgen'in cumartesi gecesi yayımlanan programında Karabüksporlu futbolcu Emenike için "tekneyle gelen arkadaşlardan mı?" demesi tepki topladı. Spor sitelerinde 'ırkçı' olarak nitelendirilen Bayülgen'in mültecilerden özür dilemesi bekleniyor.

Okan Bayülgen, cumartesi gecesi yayınlanan programında, ligin ilk yarısında oynadığı futbolla taraflı tarafsız futbolseverin gönlünde taht kuran Karabüksporlu futbolcu Emenike için mülteci benzetmesi yaptı ve siyah oyuncuyu ekranda görünce "Bu nedir ya, tekneyle gelen arkadaşlardan mı?" cümlesini kurdu.

Futbolcu için mülteci benzetmesi yapan Bayülgen, spor sitelerinde "ırkçı" olmakla suçlandı; Emenike'den ve mültecilerden özür dilemeye davet edildi. Karabükspor'un ise futbolcuya sahip çıkması gerektiği söylenildi.



İşte gelen tepkiler...





- Sadece Karabükspor taraftarının değil, tüm Türkiye'nin kovalaması gereken bir terbiyesizliktir. Emenike ya da Yattara veya Zalayeta fark etmez. Tekneyle gelenler ne demek ya!



Komedi adı altında aşağılıyor



- Okan konuklarını komedi adı altında aşağılıyor sonra foyası ortaya çıkınca" Latife yapıyorum canım" şeklinde kaçamak cevaplar veriyor. Bu son söz inanılmaz. Ama buna vereceği cevap belli: "Özellikle bu şekilde espri yapıp aslında ırkçılığa karşı insanları bilinçlendirmek istedim"

- Mehmet Ali Erbil ve Güner Ümit'ten nesi eksikki bu adamın? Ya da Emenike bizim vatandaşlardan daha mı değersiz?



'Irkçı Okan'





- Komik olduğunu mu sanıyorsun ırkçı Okan?

- Haftaya çıkıp "ben şaka yaptım" der.

- Güzel ülkemin güzel insanları bu adamı ne diye izler anlamış değilim.