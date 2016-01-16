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Dünya
Deutsche Welle

Mülteci krizine karşı benzin vergisi

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble mülteci kriziyle mücadeleye mali kaynak sağlamak için AB çapında ek benzin vergisi uygulaması önerdi. Öneri farklı kesimlerce tepkiyle karşılandı.

16 Ocak 2016 18:57


Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble mülteci kriziyle mücadelede gereken mali kaynağı sağlamak için AB çapında ek benzin vergisi uygulamasını önerdi. Schäuble Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte "Schengen dış sınırlarını hemen şimdi güvence altına almamız gerekiyor. Bu sorunun çözümü maddi kaynak yetersizliği nedeniyle başarısızlığa uğramamalı" diye konuştu.

Öneriye Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, Sol Parti meclis grubu başkanı Sahra Wagenknecht ve Almanya'nın en büyük otomobil kulübü ADAC'den tepki geldi.

Vergi gelirlerinin rekor düzeyde olduğuna ve bütçe fazlasına dikkat çeken CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, mültecilerin faturasının yaşadığı ve çalıştığı şehir arasında gidip gelmek zorunda olan sürücülere çıkarılmasının savunulacak yanı olmadığını kaydetti.

Sol Parti meclis grubu başkanı Sahra Wagenknecht ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Schäuble aklını kaçırmış. Mülteciler için zenginler yerine sürücülerin elini cebine atmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Benzin fiyatlarının şu an düşük olmasının benzine zam için bahane olarak kullanılmaması gerektiğini belirten ADAC'den de yine sadece sürücülerden para talep edilmesinin çözüm olmadığı açıklaması yapıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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