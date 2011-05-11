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Dünya

MÜLTECİ GEMİSİ BATTI: 600 ÖLÜ CENEVRE (A.A)

11 Mayıs 2011 00:24

-MÜLTECİ GEMİSİ BATTI: 600 ÖLÜ CENEVRE (A.A) - 10.05.2011 - Libya'daki diğer Afrika ülkelerinden mültecileri taşıyan ve Cuma günü Başkent Trablus açıklarında battığı tahmin edilen gemide bulunan 600 kişinin tümünün öldüğü sanılıyor.  Kapasitesinin çok üzerinde insanın bindiği teknenin, Trablus açıklarında görüş alanı içerisindeki bir mesafedeyken parçalandığı tahmininde bulunuluyor.  BM tarafından yapılan açıklamada, Libya'dan ayrılan son günlerde batan üç gemide toplam 800 kişinin öldüğü belirtildi.  Libya hükümetinin bu konuda gerekli önlemleri almamakla suçlandığı BM açıklamasına karşı Libya hükümeti de bir açıklama yaparak, Libya sahil güvenlik güçlerinin NATO güçlerince hemen hemen her gün bombalandığı ve bu nedenle bu tür gemilerin limanlardan ayrılmalarına karşı görevlerini yerine getiremedikleri belirtildi.

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