Mülteci çocukların dramı

Savaşlardan kaçıp yeni umutlar peşinde sürüklenen mültecilerin çocuklarına bu bayram da ne şeker verildi ve bayram harçlığı.



Somali, Etiyopya, Sudan, Filistin, Irak gibi ülkelerden, savaştan kaçıp yeni umutlar peşinde sürüklenen mülteciler, İzmir’in Basmane semtindeki otellerde buluştu. Büyük bölümü Müslüman olan mültecilerin çocukları, bu bayramda da boynu bükük kaldı. Uzun süreden bu yana burada yarı aç yarı tok yaşayan, çevredeki esnafın yardımlarıyla karınlarını doyuran, sağlıksız koşullarda, buz gibi soğuk odalarda titreyerek günlerini geçiren çocuklara bu bayramda da ‘Onlara’ hediyeler getiren, bayram haçlığı, şeker, çikolata veren olmadı. Aileler bu bayrama da yokluk içinde girdi. Bulabildikleri bir tabak yiyeceği, anneleri çocuklarına paylaştırdı. Çocuklardan bazıları gülmeleri gereken bayramda ağladı, bazıları büyüdüklerini göstermek ister gibi, sıkıntı çektiklerini belli etmemek için gülümsedi.

