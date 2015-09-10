'Mülteci çocuklara iyi bir gelecek sunmak istiyoruz'



AImanya Başbakanı Angela Merkel mülteci çocukların durumunu incelemek üzere bugün başkent Berlin'deki bir okulda incelemelerde bulundu. Ferdinand-Freiligrath Okulu’na ziyareti ertesinde açıklamalarda bulunan Merkel, mülteci çocukların topluma uyumu açısından Berlin'deki okulların tüm Almanya için örnek oluşturduğunu vurguladı. Angela Merkel Almanya’ya her yeni gelen mülteci çocuğun “Hoşgeldin Sınıfı”na yerleştirilmesinin ileriye dönük bir konsept olduğunun da altını çizdi. Bu tür sınıflar Almanca bilmeyen mülteci çocukların öncelikle Almanca öğrenmesi için oluşturuluyor.

'İyi bir gelecek hazırlamak istiyoruz'

Öğretmenlerin bu alandaki katkılarının çok önemli olduğuna da değinen Başbakan Merkel, “Berlin’e her gün bin kadar çocuğun geleceğini düşünecek olursak, bu durum üstesinden gelinmesi çok zor bir iş. Ama gördüm ki her bir çocuk mülteciye eğilmek gelecek açısından çok önemli. Mülteci çocuklarda büyük bir enerji, öğrenmek için büyük bir azim olduğunu gördüm. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak istiyoruz” dedi. Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'ya yeni gelen mültecilerin topluma uyumunun kısmen çocuklar üzerinden gerçekleşeceğini, bunların daha kreşlerde çok çabuk Almanca öğreneceklerine işaret etti ve "Ümit ediyorum ve tahmin ediyorum ki mültecilerin birçoğu dilimizi çabuk kavrayacak" dedi.

Angela Merkel öğleden önce de Berlin’deki Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’ni (BAMF) ziyaret etti. Merkel burada yaptığı konuşmada da, sığınma başvurusu kabul edilmiş olanlara bir an önce bir iş imkanı bulunması için çaba gösterilmesini istedi. Merkel, Federal İş Ajansı ile Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nin birlikte geliştirdikleri bu örnek projenin bir anlamda hükümetin önümüzdeki aylarda ulaşmaya çalıştığı hedefi temsil ettiğini de vurguladı. Başbakan Merkel, en ideal durumun oturma izni almış olan mültecilere ya iş, ya da eğitim yeri kazandırılması olacağını da sözlerine ekledi.

Almanya'ya bu yıl 800 bin mülteci bekleniyor

Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi (BAMF) mültecilerin sığınma başvurularını inceleyen ve karar veren bir makam. Ancak şu an dosyaların yığıldığına da dikkat çekiliyor. Henüz sonuçlandırılamayan dosya sayısı bu yılın Ocak ayında 180 binken, Ağustos sonunda neredeyse 280 bine yükseldi. Bunun sebebi ise Almanya’ya gelen mültecilerin sayısının ve sığınma başvurularının artması. Federal hükümetin tahminlerine göre bu yıl içerisinde Almanya’ya toplam 800 bin mültecinin gelmesi bekleniyor. Bu da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük göç dalgası olarak algılanıyor.

Göçmenler Dairesi’ne takviye personel

Geçmiş dönemlerde sığınmacı başvurularının daha çabuk sonuçlandırılması talepleri yükselmişti. Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi de başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için yüzlerce ek personele ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. Son gelişmeler ışığında bir açıklama yapan Federal İçişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, bu dairenin işinin kolaylaştırılması için bir dizi önlem alındığını açıkladı. Dairenin personal sayısında bin 50 kişilik bir takviye yapılarak, yüzde 50 civarında artışa gidildi. Ayrıca sığınma başvurularının kabul edilip edilmeyeceği yönünde karar verecek olan ek 450 özel personelin de alındığı duyuruldu. 2013 yılında Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi’nin elinde bu işleri yapmakla yükümlü 285 kişilik personel varken, bu sayı bugün 550’ye yükselmiş durumda.

“Ruhr Nachrichten” adlı gazetenin haberine göre sığınma başvurularının işlem süresi şu an ortalama olarak 5,3 ay sürüyor. Federal hükümet bu süreyi üç aya çekme amacında.