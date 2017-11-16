'Mülteci çocuklar konusunda Türkiye, dünyaya model olsun' teklifi (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ: DÜNYANIN BU SORUNU SAHİPLENMESİ LAZIM

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Belek turizm bölgesinde düzenlenen 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi\'ne katıldı. 2 bin çocuk doktorunun katıldığı ve mülteci çocukların güncel sorunlarının ele alındığı kongre kapsamındaki panelde konuşan Recep Akdağ, dünyanın bu meseleyi sahiplenmesi gerektiğini söyledi. \"Dünyanın zengin ülkelerinin bu meselelere sahip çıkması halinde ne bir tane mülteci kalır ne de sağlık haklarından mahrum bir çocuk\" diyen Akdağ, \"Bu kadar zor bir şey değil. Bu politik sahiplenmenin eksikliğini yoğun bir şekilde yaşıyoruz ama umutsuz olmamalıyız\" dedi.

\"İYİ Kİ ÇOCUK HEKİMİ OLMUŞUM\"

Recep Akdağ, sağlık alanında çalışmanın hekim ya da hemşire olmanın hayırlı bir iş olduğunu ifade ederek, \"Ben inanıyorum ki özellikle çocuk sağlığı ve hastalığı ile ilgilenen sağlıkçılar, belki de bu mesleğin yüreği en hassas olan insanlarıdır. Çocuklarla meşgul oluyorsunuz ve o masum yavrular mutlaka sizin yüreğinizi daha farklı bir şekilde geliştiriyor. Bunu ben bütün meslek hayatım boyunca hissettim. İyi ki çocuk hekimi olmuşum\" dedi.

BEBEK ÖLÜMLERİ BİNDE 10\'UN ALTINDA

Türkiye\'de bir hesaplamaya göre bebek ölümlerinin binde 7, bir hesaplamaya göre ise binde 9\'a düştüğünü aktaran Recep Akdağ, \"Sonuçta binde 10\'un altına inen bebek ölümlerinden bahsediyoruz. Buralara gelmek kolay olmadı\" dedi. Türkiye\'deki obeziteli çocuk oranının yüzde 7\'den 9\'a çıktığına dikkati çeken Recep Akdağ, bu oranın tüm nüfusta ise yüzde 30\'u aştığına dikkati çekti. Akdağ, pediatri hekimlerinin bu meseleler için çok iyi bir şekilde eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI

Kongrede sığınmacı ve göçmen çocuklarla ilgili olayların konuşulduğunu hatırlatan Akdağ, şöyle konuştu:

\"Bizim çocuklarımız neye sahipse, sağlık anlamında Suriyeli çocuklar da ona sahip olmalı. Bir şekilde kucağını mültecilere açmış birçok ülkede maalesef çocuklara bu imkanlar sağlanamıyor. Yakın bir zamanda Bangladeş\'e giderek Lohingalı Müslümanların zulüm altında, hangi şartlar altında yaşadığını bizzat yerinde gördük. 1 milyona yakın insan. Bunların yüzde 70\'i çocuk ve kadın. Perişan bir durumdalar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Bangladeş hükümetinden 100 bin kişiye, içlerinde çocuk ve kadınlar da var, kamp hizmetleri vermeye çalışacağız. Türkiye bu noktada bütün dünyaya artık örnek teşkil eden bir ülke. Uluslararası Pediatri Cemiyeti (IPA) ile beraber bu hususta sesimizi yükseltmek istiyoruz.\"

Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise Türkiye\'de son 10-15 yılda sağlık konusunda çok büyük gelişme elde edildiğini söyledi. Bütün sağlık kuruluşlarının tek çatı altında birleşmesini arzu ettiğini kaydeden Prof. Dr. Hasanoğlu, \"Ülkemize son yıllarda 4 milyon göçmen geldi. Bunların yarısı çocuk yaştadır. Ülkemiz elinden geleni yapmaktadır. Göçmenlerin annelerine sağlıkçılarımız eğitim veriyor\" dedi.

IPAF Başkanı Prof. Dr. Eroll Alden ise, Türkiye\'nin mülteci konusunda diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi.

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